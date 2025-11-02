Chanteurs masqués : Les téléspectateurs sont persuadés que cet artiste international se cache sous ce costume

Un nouvel épisode de Chanteurs masqués était diffusé ce dimanche, amenant son lot d'intrigues et de suspicions quant à l'identité des personnalités costumées.

Si plusieurs concurrents se démarquent cette saison et sont par conséquent plutôt ardus à démasquer, aucun ne nous donne autant de fil à retordre que le fameux Cardinal. Avec son impressionnant gabarit et ses vocalises vertigineuses, l'oiseau géant impressionne à chacune de ses apparitions sur le plateau du variété.

Ce dernier nous aura de nouveau offert un spectacle grandiose dans cet épisode-ci, avec une interprétation tout en puissance de « Time to Say Goodbye » du chanteur Andrea Bocelli. Si la thèse la plus plausible nous semblait provenir de la juge-enquêtrice Anouk Meunier, avec ses arguments plus que convaincants voulant que ce soit Bruno Pelletier, les téléspectateurs sont plutôt persuadés que le chanteur Steph Carse est celui qui se cache sous les traits du Cardinal.

Connu sur la scène internationale, Stephen Carse, de son nom complet, est une option tout à fait plausible, quand on pense aux indices dissimulés dans les capsules indices. Récemment, le Cardinal a évoqué dans une capsule qu'il a vécu des années plus difficiles sur le plan financier au début de sa carrière, ce que Steph a connu a bel et bien connu au tournant des années 1990, alors qu'il s'installait à Nashville pour y enregistrer ses premières chansons.

Et le côté religieux, très présent dans l'univers du mystérieux chanteur masqué? Steph a réalisé il y a une dizaine d'années un spécial télé intitulé My Shining Hour, qui relate son cheminement musical et sa relation avec Dieu. Êtes-vous convaincus? Quoi qu'il en soit, il faudra se montrer patient avant de découvrir la véritable identité du Cardinal, tant ses assises semblent bien posées dans la compétition!

En outre, il aura fallu faire nos adieux à la fougueuse Tigresse de l'espace ce soir, elle qui n'a pas récolté suffisamment de votes avec « J'ai vu » de Niagara. Sous les traits du félin cosmique se cachait nulle autre que Joe Bocan. Une belle surprise!

Nous avons d'ailleurs appris cette semaine que celle-ci se trouvera au générique d'une nouvelle série, présentée cet hiver. Les détails ici.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h, sur les ondes de TVA.