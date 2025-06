Voici les impressions du public après quelques jours à l'animation pour Jean-Sébastien Girard

Si nous étions persuadés que Jean-Sébastien Girard serait comme un poisson dans l'eau sur le siège de l'animateur de Bonsoir bonsoir, le grand public, lui, restait à être convaincu, déçu du départ de Marie-Claude Barrette.

Il n'a toutefois pas fallu bien longtemps avant que les téléspectateurs embarquent dans la proposition de Jean-Sébastien.

On ne retrouve que très peu de commentaires négatifs face à sa performance sur les réseaux sociaux. Jeannot a réussi à mettre le public dans sa petite poche avec son humour légèrement acidulé et ses questions et commentaires pertinents.

Voici quelques-unes des éloges dédiées à Jean-Sébastien :

« Jean-Sébastien tu es tellement sur ton X Wow !! »

« Ce que j’aime de Jean-Sebastien c’est qu’il laisse parler son invité. Bon show. »

« Bravo Jean Sébastien 👏👏très bon animateur et toujours bien Vêtu »

« Je suis de retour, j'adore l'animation de JS, le bon ton pour une émission d'été 🫶 »

« Jean-Sébastien, une vraie découverte! »

« Je ne pensais pas dire ça mais j'aime bien Jean-Sébastien à l'animation. Il est respectueux, laisse parler ses invités. Il est spontané, ne cherche pas ses questions. Agréablement surprise. »

« Bravo Jean-Sébastien ! Tu es un excellent animateur. Vraiment tu es pour moi une belle découverte en tant qu intervieweur. 👌👏👏👏 »

« Bravo à Jean-Sébastien, tu es à ta place pour ce remplacement….👍🥰 »

« Bravo cher Jean-Sébastien! Défi relevé avec brio! »

« Merci Jean-Sébastien , tu m’as fais redécouvrir l’émission cette semaine. Je ne l’écoutais plus. Tu es tellement drôle et naturel . Bravo 🤩 💖🥳 »

Notons que, pour le reste de la semaine, Jean-Sébastien Girard recevra Marc Dupré, Louis-Jean Cormier et Isabelle Boulay, qui offriront tous une performance pour souligner l’arrivée des Francos de Montréal.