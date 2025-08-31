Voici les derniers invités de la saison de Sucré Salé

Avons-nous eu un été digne de ce nom? Peut-être pas. Chose certaine, la 24e saison de Sucré Salé a été à la hauteur des attentes, en nous offrant une foule de moments estivaux savoureux en compagnie de Mélanie Maynard et de ses convives.

Signe que la saison chaude tire à sa fin, c'est cette semaine que le rideau tombera sur le magazine télévisuel favori des Québécois. Pour l'occasion, Mélanie et ses collaborateurs feront les choses en grand, en recevant plusieurs personnalités particulièrement appréciées du public. D'abord, lundi, l'animatrice recevra Corneille. Elle en profitera pour le questionner davantage sur la suite de sa carrière, lui qui a récemment annoncé vouloir renoncer à être chanteur. De son côté, Chloée Deblois visitera les coulisses de la 5e saison de Chanteurs masqués.

Ensuite, le mardi 2 septembre, ce sera au tour de la tête d'affiche de la nouvelle série Indomptables, Stéphane Demers. Le rappeur Loud et Patrick Groulx seront aussi de la partie. L'édition du mercredi sera quant à elle consacrée à la visite de Diane Lavallée qui, depuis l'annonce de son cancer, se fait très discrète dans les médias. Il s'agira de sa première entrevue télévisée depuis l'annonce de sa rémission.

Puis, le lendemain, Mélanie s'entretiendra avec Phil Roy, dans une entrevue où elle souhaitera redécouvrir l'homme tendre derrière l'humoriste. Varda Étienne présentera de son côté sa dernière chronique de la saison avec l'artiste Joan Bluteau. Mario Pelchat et PETiTOM seront eux aussi présents.

Enfin, le dernier rendez-vous de la saison sera composé de deux rencontres qui promettent d'être mémorables, l'une entre la comédienne Sandrine Brisson et Mélanie, et l'autre entre Marie-Annick Lépine et Guylaine Tremblay. De quoi terminer la saison en beauté!

Par ailleurs, il nous faudra ajuster nos habitudes d'écoute, car pour sa dernière semaine à l'antenne, Sucré Salé sera diffusé à 19 h. La raison? Le retour du Tricheur, qui reprend sa case horaire de 18 h 30.

En outre, bien qu'une 23e saison n'ait pas encore été annoncée, rappelons que Mélanie nous invite cet hiver à une édition très spéciale du magazine télé. Plus de détails ici.