Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Voici la récipiendaire du Bye Bye de la pub 2025!

Nous avons craqué pour la pub choisie par le public!

Image de l'article Voici la récipiendaire du Bye Bye de la pub 2025!
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Chaque année, le public peut voter pour sa publicité préférées des fêtes de fin d'année. Cette édition 2025 n'a pas fait exception à la règle.

La meilleure publicité a été sélectionnée par les téléspectateurs et le résultat ne surprendra personne.

En effet, c'est la publicité de la Famille du lait avec nulle autre que Janette Bertrand qui a été choisie, à juste titre.

Vous pouvez la revoir ici-même.

La famille du lait a commenté cette victoire ainsi : « GRÂCE À VOUS,

notre publicité avec une arrière-grand-maman en OR a remporté l’OR au Bye Bye de la pub!

On est QUASIMENT plus gâtés que des enfants cutes...

Gâtés d’avoir des fans dévoués comme vous, année après année!

Sur cette splendide fin de campagne, on vous souhaite une bonne année et on se dit… à l’année prochaine! »

Nous félicitons chaudement toute l'équipe qui a travaillé derrière cette magnifique publicité, qui avait le mérite de rapprocher les générations.

Cette campagne a été orchestrée par l'agence lg2 pour les Producteurs de lait du Québec (PLQ).

Mentionné dans cet article

Bye Bye 2025
Bye Bye 2025
2025 - 2026

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.4 - caf93b4c