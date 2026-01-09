Voici la récipiendaire du Bye Bye de la pub 2025!

Chaque année, le public peut voter pour sa publicité préférées des fêtes de fin d'année. Cette édition 2025 n'a pas fait exception à la règle.

La meilleure publicité a été sélectionnée par les téléspectateurs et le résultat ne surprendra personne.

En effet, c'est la publicité de la Famille du lait avec nulle autre que Janette Bertrand qui a été choisie, à juste titre.

Vous pouvez la revoir ici-même.

La famille du lait a commenté cette victoire ainsi : « GRÂCE À VOUS,

notre publicité avec une arrière-grand-maman en OR a remporté l’OR au Bye Bye de la pub!

On est QUASIMENT plus gâtés que des enfants cutes...

Gâtés d’avoir des fans dévoués comme vous, année après année!

Sur cette splendide fin de campagne, on vous souhaite une bonne année et on se dit… à l’année prochaine! »

Nous félicitons chaudement toute l'équipe qui a travaillé derrière cette magnifique publicité, qui avait le mérite de rapprocher les générations.

Cette campagne a été orchestrée par l'agence lg2 pour les Producteurs de lait du Québec (PLQ).