Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Janette Bertrand fait une apparition surprise dans une publicité du lait

« Vous allez être pareils quand vous allez être vieux! »

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Pour sa campagne du Bye Bye, les Producteurs de lait du Québec ont frappé fort en accueillant nul autre que Janette Bertrand, qui prête ses traits à l'arrière-grand-mère gâteau.

Aimée de toutes les générations, l'irrésistible centenaire signe ici un retour publicitaire aussi rare que marquant : sa première participation depuis plus de 40 ans.

On la retrouve donc en tant qu'arrière-grand-mère gâteau, tandis qu'elle gâte autant ses arrières petits-enfants que ses petits-enfants devenus grands. Elles lancent aux grands-parents : «Vous allez être pareils quand vous allez être vieux! »

La publicité se termine sur une note parfaite, tandis que le plus jeune de la famille, interprété par le formidable Théo Frappier, n'en revient pas d'apprendre que son arrière-grand-mamie a déjà été jeune, en découvrant une photo d'elle: « C'est sûr que c'est de l'IA! ».

Voyez la publicité craquante dans l'entête de cet article.

Mentionné dans cet article

Photo de Janette Bertrand
Janette Bertrand

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.3 - feb4bdb7