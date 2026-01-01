Janette Bertrand fait une apparition surprise dans une publicité du lait

Pour sa campagne du Bye Bye, les Producteurs de lait du Québec ont frappé fort en accueillant nul autre que Janette Bertrand, qui prête ses traits à l'arrière-grand-mère gâteau.

Aimée de toutes les générations, l'irrésistible centenaire signe ici un retour publicitaire aussi rare que marquant : sa première participation depuis plus de 40 ans.

On la retrouve donc en tant qu'arrière-grand-mère gâteau, tandis qu'elle gâte autant ses arrières petits-enfants que ses petits-enfants devenus grands. Elles lancent aux grands-parents : «Vous allez être pareils quand vous allez être vieux! »

La publicité se termine sur une note parfaite, tandis que le plus jeune de la famille, interprété par le formidable Théo Frappier, n'en revient pas d'apprendre que son arrière-grand-mamie a déjà été jeune, en découvrant une photo d'elle: « C'est sûr que c'est de l'IA! ».

Voyez la publicité craquante dans l'entête de cet article.