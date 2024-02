Voici le projet qui occupera maintenant Martin Matte

La semaine dernière, on apprenait que Martin Matte n'offrirait pas de deuxième saison de son talk-show Martin Matte en direct, bien que le réseau TVA lui ait proposé de renouveler l'expérience. Les détails à ce sujet sont ici. Il évoquait comme raison le fait de travailler sur un nouveau projet. Voilà qu'on nous annonce aujourd'hui de quoi il est question.

En effet, Prime Video annonce aujourd’hui une nouvelle comédie dramatique en collaboration avec le populaire humoriste et comédien. On sait que la plateforme souhaite faire davantage de place au contenu québécois depuis quelques années et ce nouveau projet s'inscrit dans cet effort.

La nouveauté se déroulera dans les années 90 et l’intrigue tournera autour d’un personnage, inspiré par la vie du père de Martin, qui lutte pour conserver ce qu’il a bâti. Il a deux fils; le plus jeune souhaite secrètement de devenir humoriste et l’ainé voit sa vie altérée par un grave accident de voiture.

Coproduite par Encore et Matte TV, la série sera entièrement tournée au Québec et mettra en vedette Martin Matte dans le rôle du père. Le titre, la distribution complète et les détails de diffusion de cette nouvelle comédie signée Martin Matte seront divulgués ultérieurement.

« Je suis très excité et emballé de faire une série avec Prime Video. C’est une histoire importante pour moi, ça fait 15 ans que j’y pense. Je suis présentement à l’écriture de cette série inspirée de la vie de mon père, dans les années 90, alors que je travaillais pour lui à la vitrerie familiale. Il était au top ! Il avait sa femme, une entreprise qui a du succès, deux enfants qui travaillent pour lui, une belle maison, une belle auto, une vie enviable », explique Martin Matte.

« Arrivé au sommet, tout se met à dégringoler. On assistera à sa chute et celle de son entreprise causée par sa difficulté à s’adapter aux nouvelles technologies et parce qu’il doit faire face à de grandes épreuves personnelles. Tout ça avec beaucoup d’humour évidemment ! »

Cette nouvelle série s’ajoute aux récents investissements de Prime Video en productions originales francophones destinées au Québec comme LOL : Qui rira le dernier? et les séries Nuit Blanche et Elisabeth Rioux : sans filtre disponibles prochainement. Ces productions originales font partie de l’implantation de Prime Video au Canada avec d’autres titres comme Pour un soir seulement, Pendant ce temps en cuisine, L’ultime gala, The Sticky, Luxe Listings Toronto, Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe, The Kids in the Hall, Three Pines et plusieurs autres.

En attendant ce nouveau projet très personnel pour Martin Matte, les membres de Prime Video peuvent déjà rattraper les trois premières saisons de la série Les beaux malaises.

