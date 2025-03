Voici le nouvel horaire pour les quotidiennes de Star Académie cette semaine

Lundi, un incident dans l'édifice où résident les Académiciens a forcé une évacuation. Plus de détails ici. Ainsi, la quotidienne de lundi soir n'a pas été diffusée.

TVA vient de partager le nouvel horaire des quotidiennes pour cette semaine seulement.

Donc, mardi soir, on assistera au debrefing du variété de dimanche avec Garou et Lara Fabian. Mercredi, ce sera le cours de danse et de sport d'Émily, l'évaluation de la semaine et l'annonce des candidats en danger, puis, jeudi, on découvrira la répétition des numéros du variété avec Pierre, la visite de William Cloutier ainsi que la répétition des candidats en danger avec Véronic.

La période de votation ouvrira seulement jeudi à 20 h.

À noter qu'une émission spéciale « La quotidienne EXTRA » sera offerte sur TVA+ jeudi à 20 h. Dans celle-ci, les téléspectateurs découvriront le cours de musique de Pierre, le cours du directeur, l'audition de la semaine et la clinique de chant de Véronic.

Sur les réseaux sociaux, certains s'inquiètent du fait que l'épisode spécial est offert uniquement sur TVA+, mais rappelons au passage que TVA+ est gratuit, ce n'est pas une plateforme payante comme illico+.

Les quotidiennes de Star Académie sont diffusées en semaine du lundi au jeudi à 19 h 30.

