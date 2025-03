Jean-Philippe Dion s'exprime sur le favoritisme à Star Académie

L'une des choses que le public reproche le plus au directeur et aux professeurs de Star Académie cette année, c'est de faire du favoritisme, de préférer certains candidats à d'autres et d'avantager ceux-ci.

Nous avons demandé au producteur et animateur Jean-Philippe Dion ce qu'il pensait de cette critique formulée maintes et maintes fois sur les réseaux sociaux depuis le début de la saison.

« Ce n'est pas tout le monde qui comprend que le droit de vote, le public l'a toujours en premier, le premier choix, c'est à eux autres qu'il revient, les gens peuvent voter, puis après ça, l'autre, ce n'est pas le choix du public, c'est le choix des profs. Il faut laisser les profs choisir qui ils ont envie de garder, ces gens-là, ce sont des professionnels, ils ont des années de métier, ils ont des oreilles, ils travaillent aussi beaucoup avec les candidats. »

S'ils choisissent cette personne-là, ce n'est pas parce qu'ils l'aiment plus, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de choses à perfectionner avec ce candidat-là.

Est-ce que certains candidats seraient davantage mis à l'avant dans les variétés? « Il faut comprendre comment fonctionne un medley, ce n'est pas tous les candidats qui peuvent chanter toutes les partitions. C'est selon les voix, est-ce que t'es un alto, t'es un ténor, t'es une basse? Il y a des chansons qu'un candidat ne pourrait pas chanter, mais que l'autre peut chanter, c'est pas qu'on les avantage, c'est qu'on les met dans des positions pour qu'ils brillent. »

Il conclut en disant : « C'est mon septième Star Académie, puis tant mieux si les gens pensent qu'il y a du favoritisme, c'est juste parce qu'ils sont vraiment investis. »

