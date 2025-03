Véronic DiCaire se prononce sur la sévérité de ses interventions à Star Académie

Ce vendredi soir était diffusé un nouvel épisode du populaire talk-show Ça finit bien la semaine. Le plateau était réservé à 4 femmes toutes plus pertinentes et talentueuses les unes que les autres. Parmi celles-ci figurait Véronic DiCaire, elle qui oeuvre actuellement en tant que professeure de chant à Star Académie.

Il faut dire que, plus que jamais cette saison, les interventions de la cohorte professorale sont scrutées à la loupe par les téléspectateurs, qui sont plusieurs à dénoncer certaines situations vues à l'écran. L'une d'elles concerne les interventions des profs et du directeur envers les académiciens, jugées trop sévères.

À ceux qui reprochent l'exigence de ses conseils, Véronic répond :

« Il faut avoir de la rigueur pour faire ce métier-là. Faut qu'on l'apprenne, faut qu'on l'ait. Faut qu'on le prenne au sérieux! Parce que je le dis souvent, il y en a tellement qui veulent être à notre place. Il y en a qui sont là à Embrun, mon petit patelin, et qui aimeraient donc ça faire ça. Il y en a même qui auraient tellement voulu faire ça, de ma génération, que moi je me dis, je n'ai pas le droit de niaiser avec ça. Oui, j'ai du plaisir à le faire. Oui, je m'amuse comme une folle! Mais j'ai pas le droit de pas prendre ce métier-là, au sérieux. C'est important d'avoir de la rigueur et oui, faut l'inculquer à ces jeunes-là, faut qu'ils l'apprennent, parce qu'à un moment donné, s'ils le savent pas et l'apprennent pas des gens qui les aiment [...]. Je pense que c'est important que ça vienne de nous autres, et qu'ils l'apprennent de personnes bienveillantes et de vraiment, savoir c'est quoi notre métier. »

Remplie d'amour pour ses élèves, elle note que ses interventions sont toujours marquées par l'amour et un intérêt sincère, ce qu'on ne peut que constater, semaine après semaine. « Il n'y a pas une personne qu'on veut pas sauver quand on travaille avec eux! »

Rappelons qu'à sa sortie de l'Académie, Romie Lacasse s'était exprimée sur les interventions musclées des professeurs à son égard.

Le variété de Star Académie est diffusé le dimanche à 19 h, et les quotidiennes du lundi au jeudi à 19 h 30, le tout, sur les ondes de TVA.