Romie s'exprime sur la sévérité des professeurs de Star Académie 2025

L'un des sujets de discussions les plus fréquents sur les réseaux sociaux depuis le début de la saison de Star Académie est la sévérité des professeurs envers les candidats. Ils s'expriment généralement sans trop de gants blancs face aux performances ou à l'attitude des académiciens.

Tout juste sortie de l'aventure, Romie nous dit ce qu'elle pensait du caractère d'Emily, Véronic, Pierre et le directeur Garou envers leurs élèves.

Ils sont sévères, je suis d'accord, mais est-ce que c'est négatif? Je ne pense vraiment pas. Je pense qu'au contraire, si tu n'acceptes pas la critique, c'est là que tu ne vas pas grandir.

Elle ajoute : « Je pense que c'est avec la critique et en faisant des erreurs, surtout, que tu t'améliores et que tu te dis qu'il faut que tu t'entraînes, qu'il faut que tu mettes plus d'efforts. Je pense que moi, de mon côté, les conseils que j'ai reçus des profs, je vais les garder dans mon bagage toute ma vie parce que c'est eux les pros. Oui, tu peux douter de toi-même, mais d'un côté, ils te connaissent, ils ont vu ton évolution, donc tu dois leur faire confiance à eux. »

Parmi les beaux moments qu'elle a vécus à Star Académie, l'un des plus mémorables pour elle n'en est pas à un auquel le public a eu accès. « C'est avant le premier variété. Richard Desjardins était allé au piano et il a commencé à chanter « Tu m'aimes-tu », une de mes chansons préférées au monde. J'adore cette chanson-là. Tout le monde a commencé à chanter en chœur. Tous les académiciens, on se tenait. C'était juste vraiment beau. C'était que de l'amour! C'était vraiment spécial. »

Même si elle n'avait pas encore eu la chance de réécouter sa performance de dimanche, Romie se dit satisfaite de ce qu'elle a offert au public. « Il ne faut pas trop être dur avec soi-même, puis j'ai un peu de misère avec ça. De mon sentiment, de mon feeling, je suis vraiment, vraiment fière de moi. D'avoir été point sur la scène de Star Académie, c'est déjà un accomplissement, je pense. Puis d'avoir performé avec autant de grands artistes, et toute l'expérience qu'on me laisse, je ne pourrai jamais être assez reconnaissante, vraiment. »

La jeune femme de Gatineau a bien l'intention de poursuivre sa carrière en musique.

Je veux vivre de ma passion. Je vais tout faire pour y arriver.

« J'ai écrit plusieurs chansons, que ce soit à l'académie ou à l'extérieur de l'académie. Je n'ai pas encore eu le courage de les montrer au grand public. J'ai le goût, pendant que j'ai le vent dans les voiles, j'ai le goût d'en profiter. Je veux aller en studio, je veux enregistrer mes chansons. Je veux pouvoir les publier, les montrer au monde, voir de quoi je suis capable. »

On souhaite à Romie beaucoup de succès dans sa future carrière!