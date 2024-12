Voici le nouveau projet télé de Daniel Melançon

Plus de 4 ans après son fracassant départ de Salut Bonjour, l'animateur et chroniqueur sportif Daniel Melançon s'est fait beaucoup plus discret dans nos écrans, ne se permettant que quelques entrevues ici et là. C'est donc avec une joie certaine, tant pour lui que pour nous, que ce dernier a annoncé son retour à la télé, pour un événement bien spécial. Il faudra toutefois en profiter, car ce sera pour un temps limité!

Sur les réseaux sociaux, Daniel a effectivement dévoilé qu'il animera une série de rendez-vous sportifs pour amorcer la saison 2025 du tennis, sur la chaîne RDS. Il explique :

« Alors que 2024 s’achève, j’aurai le mandat de donner le coup d’envoi à la saison 2025 de #tennis avec la 3e édition de la #UnitedCup à l’antenne de #RDS .

Voyez nos rendez-vous:

28-29 décembre 9h à midi avec le 🇨🇦 en action.

1er janvier: 15h à 18h

4 et 5 janvier: 9h à midi! »