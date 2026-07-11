Voici le dernier invité de la saison de Planter avec Marthe

Non, pas déjà! Alors que la saison estivale prend son envol depuis peu, il nous faudra faire nos adieux à la toujours aussi divertissante et pertinente émission de Marthe Laverdière, Planter avec Marthe.

Pour une troisième saison, l'horticultrice chouchou des Québécois s'est avérée une animatrice d'exception, qui nous a fait passer de bons moments devant notre télé, nous proposant de multiples segments mémorables. Cette semaine, c'était d'ailleurs au tour de la comédienne Anne Dorval de se prêter au jeu de l'émission de Marthe, et le résultat n'est on ne peut plus hilarant.

En outre, pour la toute dernière émission de cette troisième saison, ce sera au tour de l'humoriste Patrick Groulx de se voir offrir un cours privé de jardinage. On nous prévient que celui-ci se rendra à la ferme pour y cultiver la première plante de sa vie. Il apprendra ensuite les bases pour que tout puisse pousser dans la variété et le bonheur.

C'est à ne pas manquer ce lundi à compter de 19 h, sur les ondes de TVA!

Bien que la principale intéressée n'ait pas encore annoncé une autre saison de son émission, celle-ci ne chômera pas pour autant, elle qui a confirmé ce vendredi le lancement prochain du deuxième volet de sa saga littéraire « Murmure des bombes ». Dans ce second volet, intitulé « Armand », Marthe explore les affres de la conscription au Canada, au beau milieu de la guerre.

« Déjà en fuite avec sa mère après le crime terrible commis par son père, Adrien Aubé devient maintenant déserteur de l’armée. Afin d’éviter l’opprobre à Jeannine, nouvellement établie à Saint-Lazare, il choisit de prendre le bois. Commencent alors de longs mois d’errance pour ce fils de ­notaire, peu préparé à une vie clandestine. À l’approche de l’hiver, il se cache dans des granges et des cabanes abandonnées, tandis que la guerre rend les villageois méfiants. Saura-t-il survivre à la faim, au froid et aux traques de la police militaire? Et trouver enfin des alliés capables de briser la malédiction qui semble s’acharner sur la famille Aubé? »

Il est possible de précommander le livre sur ce site. Il sera publié le 5 août prochain dans toutes les bonnes librairies.