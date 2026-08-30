Voici le dernier invité de la saison à Sucré Salé

Cet été, nous avons à nouveau pu compter sur Mélanie Maynard et sa prodigieuse équipe, pour nous faire découvrir les événements culturels du moment. Pour la 25e saison de Sucré Salé, la production du rendez-vous chouchou a résolument tenu à faire les choses en grand, toujours dans la continuité, avec plusieurs entrevues mémorables, réalisées avec des personnalités connues fort appréciées des Québécois.

Cependant, signe que la froide saison s'annonce tout doucement, cette édition anniversaire du populaire magazine prendra fin la semaine prochaine. En effet, c'est le vendredi 4 septembre prochain que Mélanie recevra son dernier invité de la saison, avant que l'émission ne fasse relâche. Pour le moment, précisons que Sucré Salé n'a pas été renouvelé pour une 26e saison.

À cet effet, l'animatrice aura le plaisir de recevoir Jean-Philippe Dion, qui s'avère également être le producteur de Sucré Salé. Probablement profitera-t-il de son passage sur le plateau pour raconter quelques anecdotes de tournage, ou encore aborder le futur de son magazine hivernal Sucré Givré? Également lors de cet épisode, Émily Bégin accueillera Lambert Drainville dans son taxi, tandis que Chloée Deblois partagera un moment avec Roxane Bruneau.

L'an dernier, rappelons que c'est auprès de Sandrine Bisson que Mélanie avait conclu sa saison, en offrant aux téléspectateurs une rétrospective des meilleurs moments des mois écoulés.

Parmi les autres invités de cette dernière semaine en ondes, citons Sam Breton, Naïla Louidort et Coeur de Pirate ce lundi 31 août, puis Louis-Jean Cormier, Josiane Comeau et Jessica Barker le lendemain. Le mercredi 2 septembre, on pourra retrouver Isabelle Brouillette, Mollie Fillion et Martin-David Peters et Andréanne A. Malette, tandis que le jeudi 3 septembre sera dédié à des rencontres avec Antoine Gratton et la grande France Castel.

De sublimes moments télé à ne pas rater!

En outre, pour pallier au retour du Tricheur, qui retrouve sa case habituelle de 18 h 30, Sucré Salé sera exceptionnellement diffusé à 19 h la semaine prochaine, du lundi au vendredi, sur les ondes de TVA.