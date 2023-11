Voici le couple qu'Antoine d'OD Andalousie aimerait voir remporter en finale

Si Antoine a pu sembler stratégique au courant de son passage à Occupation Double en Andalousie (il nous en jase ici), une impression retient particulièrement son attention, après avoir visionné l’ensemble des épisodes de son aventure.

« Souvent dans les émissions, on me voit en train de parler de Lara et Vincent comme si je ne les appréciais pas. », avance l’ex-candidat avant de confier : « Honnêtement, j’espère que c’est eux qui vont gagner. »

Il s’explique : « Je trouve que c’est le couple le plus fusionnel et je les appréciais énormément les deux. C’est sûr que de me voir dire ces trucs-là, je trouve ça plate et j’espère qu’ils ne vont pas mal le prendre. Il faut se rappeler que c’est un jeu et il n’y avait aucune malice là-dedans. »

Si la suite des choses ne le préoccupe pas plus qu’il ne le faut, il était évident qu’il souhaitait clarifier ce point auprès de ses anciens colocataires.

Est-il déçu de ne pas avoir rencontré SA personne dans la téléréalité ? Antoine nous assure que oui. « En regardant les émissions, on pourrait dire que je ne suis pas prêt à rencontrer. Mais oui, c’est sûr que j’aurais aimé trouver l’amour là-bas ou le coup de foudre. L’intérêt que j’avais envers Alexe était réel, mais ça n’a juste pas abouti en histoire d’amour, mais je pense que ce n’est pas tous les intérêts qui tournent comme ça dans le vrai monde. »

Il faudra écouter Occupation Double du dimanche au vendredi à 18 h 30 pour connaître la suite réservée aux couples de la téléréalité.