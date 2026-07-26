Voici la première destination de la nouvelle saison d’Avec ou sans cash

Il fait beau, il fait chaud... L'heure est résolument au voyage et au plaisir des découvertes outre-mer! C'est dans cette optique que la chaîne Évasion diffusera très bientôt la septième et très attendue nouvelle saison d'Avec ou sans cash.

Ce concept télé, qui a largement fait ses preuves auprès des téléspectateurs, continue de plaire et de nous offrir de superbes panoramas naturels. Qui plus est, les fans du docuréalité sont résolument fébriles à l'idée de découvrir le nouveau duo à l'animation, composé d'Éléonore Lagacé et de Marc-Antoine Dequoy.

Dans cette nouvelle saison, qui débutera en août prochain, les deux amis partiront à la conquête de l'Afrique et de l'Europe, dans un périple teinté de paysages exotiques. Le concept reste cependant le même qu'à l'époque des animateurs Geneviève Néron et Guillaume Lambert, en ce sens où Marc-Antoine et Éléonore devront passer 24 heures dans une destination donnée, l'un avec 150 $ et l'autre avec 1500 $.

On vous invite d'ailleurs à découvrir les premières images de cette édition renouvelée à couper le souffle, de même que les prochaines destinations auxquelles on peut s'attendre, dans cet article.

En outre, le premier épisode de la saison, présenté le vendredi 14 août prochain, verra le duo s'immiscer dans les rues de Malte. Ce pays en bordure de la Sicile et de la côte nord de l'Afrique est situé au coeur de la Méditerrannée. Avec ses plages de sable blond et son eau turquoise, ses habitants chaleureux et sa culture historique, Malte constitue assurément le meilleur départ qui soit pour une nouvelle saison d'Avec ou sans cash.

D'ailleurs, pour nous mettre en appétit quant à cette première destination, Éléonore a partagé quelques clichés de son séjour à Malte, lors des tournages, il y a quelques mois. C'est à voir ci-dessous.

Avec ou sans cash reprendra l'antenne d'Évasion à compter du 14 août 2026 à 21 h, pour 10 nouveaux épisodes de 60 minutes.