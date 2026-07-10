Avec ou sans cash : Découvrez toutes les destinations de la prochaine saison

La bande-annonce de la 7e saison de la populaire émission de voyage Avec ou sans cash a fait son apparition sur la toile cette semaine.

Ainsi, nous découvrons enfin les dix superbes destinations européennes que les nouveaux animateurs, Éléonore Lagacé et Marc-Antoine Dequoy, ont eu la chance de visiter au cours des derniers mois.

De la Grèce au Portugal, les deux jeunes explorateurs ont vu les merveilles d'Athènes, Malte, Marrakech, Tirana, Toulouse, Bruxelles, Agadir, Nantes, Naples et Lisbonne.

Malgré les nouveaux visages à l'animation, le concept reste le même : Éléonore et Marc-Antoine tirent une pièce de monnaie pour déterminer qui devra passer 24 h avec 150 $ et l'autre, avec 1 500 $.

Parmi les activités qu'ils ont pratiquées dans des paysages exotiques à couper le souffle, on note le surf, la montgolfière, l'hélicoptère, l'escalade, le parapente et la promenade en chameau dans le désert.

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Le premier épisode de la 7e saison d'Avec ou sans cash sera présenté le 14 août à 21 h sur Évasion.