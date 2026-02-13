Voici en quoi consiste l'énorme twist de ce dimanche à Big Brother Célébrités

Quel spetaculaire retournement de situation nous venons d’assister dans la maison de Big Brother Célébrités! Alors que tout semblait pointer vers un triomphe cette saison du duo composé de William et de Pascale, l’épisode diffusé ce jeudi laisse entrevoir un dénouement moins heureux pour ces derniers.

En effet, après que Félix ait choisi de sauver Citron Rose du bloc avec son pouvoir du véto, la patronne Marie-Ève a opté pour un choix de remplacement de taille : William. Le vote de ce dimanche marquera-t-il un tournant au sein des joueurs?

À tout le moins, il semble que les célébrités ne soient guère au bout de leurs peines cette semaine, avec l’arrivée d’une toute nouvelle twist qui ne manquera pas de faire jaser et de créer le chaos à l’intérieur des murs de la maison. C’est qu’après l’éviction d’un des leurs, les célébrités devront renvoyer à la maison un autre joueur. C'est ce que rapporte le site Noovo moi c﻿e jeudi, alors que le producteur au contenu David Gauthier a révélé les grandes lignes de cette grande nouveauté.

Surnommée « Horreur au bal », cette twist de double élimination remaniée prendra place tout de suite après le gala dominical. Marie-Mai annoncera alors aux candidats que ceux-ci devront vivre une semaine complète de jeu en un seul jour. Les célébrités devront ensuite participer à un défi individuel, qui servira à déterminer leur position de passage dans une pièce, pour la suite de l'épreuve.

Puis, chacun leur tour, ils devront déterminer un rôle aux autres joueurs, comme patron de la maison, vainqueur du véto, les mises en danger, ainsi que deux punitions. Qui ressortira triomphant de ce qui s'annonce un véritable cauchemar pour les candidats? En somme, un gala réellement horrifique qui ne manquera pas de causer l’agitation parmi les célébrités!

À la fin de ce « bal », la seconde célébrité de la soirée sera ainsi retranchée du jeu et ira rejoindre William ou Pascale aux Gérants d'estrade.

C’est à ne pas manquer ce dimanche sur les ondes de Noovo, à compter de 18 h 30.