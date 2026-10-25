Voici comment vous pouvez assister à l'émission spéciale d'En direct de l'univers

Samedi dernier, en fin d'épisode, France Beaudoin a profité de la tribune pour glisser un mot quant aux modalités entourant la diffusion prochaine d'un épisode très spécial à En direct de l'univers.

En effet, tel qu'annoncé un peu plus tôt, la production du grand rendez-vous musical a le bonheur inouï de convier les fans de l'émission à une grande première en 18 ans, soit l'enregistrement d'un épisode complet hors des studios habituels. Pour l'occasion, l'équipe d'En direct se déplacera jusqu'au Saguenay, au Théâtre du Palais municipal de La Baie.

Dans ce rendez-vous inédit de 90 minutes, France regroupera des artistes coups de cœur venus surprendre, grâce à des performances uniques et magiques, des membres du public provenant des quatre coins du Québec.

En outre, pour combler les places de la salle, les internautes sont invités à manifester leur intérêt. En tout, 2000 personnes issues du public auront le privilège de découvrir les univers musicaux de plusieurs Québécois non connus. Pour rappel, la diffusion d'un épisode avec les fans du variété avait fait grand bruit ce printemps, récoltant l'aval des téléspectateurs, qui désiraient vivement une seconde édition. Chose promise, chose due, c'est le 6 mars prochain que nous donne rendez-vous l'équipe de l'émission.

Pour obtenir une place dans la salle, il faut s'inscrire en consultant la page de l'événement En direct de l'univers sur le site de Diffusion Saguenay. C'est ici. Il sera tout aussi possible d'effectuer une réservation par téléphone au 418 698-4080 ou 1 888 873-3333. Il est toutefois préférable de privilégier la réservation en ligne, l'attente au téléphone pouvant être fatale...

À noter que les inscriptions ne seront possibles qu'à partir du 30 octobre prochain, à midi.

Qui plus est, il ne reste que quelques jours pour que les familles puissent soumettre la candidature de leurs proches, qui pourraient être les invités de cette émission spéciale. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire ici.