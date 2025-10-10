Voici comment la victime de Big Brother : Le piège a été dénichée

Cette semaine, les médias ainsi que plusieurs participants de diverses téléréalités de Noovo et de Crave étaient invités à visionner deux épisodes de la nouvelle émission Big Brother : Le piège.

Dans ce nouveau format original québécois, une personne qui pense jouer à la toute première édition de Big Brother Québec avec des gens du public se fait piéger par des improvisateurs qui, pendant 21 jours, lui font vivre des montagnes russes d'émotion grâce à des situations écrites d'avance. Même Marie-Mai arbore à la fois des looks grotesques et une personnalité antipathique.

Comment la production a-t-elle déniché ce Jacob, comptable de Saint-Raymond, qui allait être leur première victime dans ce grand manège?

« C'était un recrutement sauvage. Donc, tu ne pouvais pas t'inscrire. Il fallait, nous, le trouver », nous explique le producteur Mathieu Ouellet.

« On avait une liste de 150 critères sur comment trouver la bonne cible, la cible parfaite. Donc, on avait le côté personnalité : on voulait vraiment quelqu'un de gentil, d'avenant, qui embarque dans tout, qui est ouvert aux autres aussi parce que c'est pas mal des coucous autour de lui. Puis, on avait un peu le pedigree : on voulait un gars avec une job steady, qui pouvait quitter pendant deux mois - parce que lui pensait qu'il quittait deux mois - puis, on voulait aussi quelqu'un qui n'était pas dans la grande région de Montréal, qui ne consommait pas d'impro, parce que nos improvisateurs dans la série sont dans le circuit de l'impro à Montréal. Donc ça, c'était un truc qu'il fallait éviter. »

Mais profondément, ce qu'on cherchait, c'est le gars le plus gentil du Québec.

Il faut dire qu'ils ont réussi puisqu'on tombe complètement en amour avec Jacob, toujours empathique et compréhensif malgré les situations complètement folles que la production lui fait vivre jour après jour.

A-t-il eu besoin d'une consultation psychologique après son aventure?

« C'est sûr qu'on donne tout le temps de l'encadrement à n'importe quelle personne qui termine l'aventure de Big Brother », indique d'abord l'animatrice Marie-Mai.

« Directement après l'épisode, j'ai parlé à la psy », nous confirme Jacob. « Je pense que ça a aidé, mais somme toute, la récupération a bien été. J'ai vraiment retombé dans ma routine rapidement pour essayer de revenir à mes habitudes. C'est tellement intense de sortir de là que c'est irréel. De un, juste une téléréalité, c'est ma première. J'avais vu une téléréalité. Puis après, c'est un piège. Donc, de revenir dans la vraie vie, c'est sûr que c'est beaucoup d'ajustements, mais ça s'est très bien fait. »

Voyez la très sympathique Jacob se raconter dans la vidéo en entête.

Big Brother : Le piège arrive sur Crave le 28 octobre à raison de deux épisodes par semaine et croyez-nous, vous ne voulez pas manquer ça!

