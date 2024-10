Voici ce qui vous attend la semaine prochaine à Masterchef Québec

Au terme d'une semaine qui a été particulièrement éprouvante pour les candidats de Masterchef Québec (et qui nous a drôlement donné faim!), c'est Pierre Martin qui a dû remettre son tablier et quitter la cuisine. Le départ fut assez émotif pour lui et ses complices qui s'étaient visiblement attachés à lui.

Malgré un parcours fort inspirant, celui-ci a éprouvé quelques difficultés avec le défi d'élimination, la tarte au citron, fournissant au juge une crème citronnée qui s'était malheureusement séparée, faute d'une cuisson adéquate.

La semaine prochaine s'annonce prometteuse dans la compétition.

Un extrait dévoilé aujourd'hui montre que certains candidats auront beaucoup des difficultés majeures avec un défi qui leur est proposé.

Voyez l'extrait vidéo ci-dessous, mettant en vedette la colorée Johanne.

Par ailleurs, les juges Stefano Faita et Martin Picard recevront les juges invités Jonathan Garnier et Bob le Chef. Ça promet!

Soyez au rendez-vous, du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.