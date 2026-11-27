C'est une finale grandiose qui attendait les amateurs d'Occupation double dimanche dernier, avec la victoire du couple chouchou Emma et Enzo. Les téléspectateurs sont désormais plus qu'impatiens à l'idée de découvrir le tout dernier épisode de cette saison panaméenne, qui prendra la forme d'une Heure de vérité plutôt intense, selon les premiers bruits de couloir des participants.

Une fois l'aventure OD terminée, c'est un tout autre registre télévisuel qui nous attend, alors qu'une semaine spéciale d'Un souper presque parfait viendra pimenter nos soirées. De la bisbille à la cuisine, ce sont d'anciens candidats d'OD, dont Occupation double Chypre, qui viendront se mesurer aux fourneaux. L'aventure débutera dès lundi avec Cindy. Tout en cuisinant, celle-ci s'achètera même une voiture... De quoi donner le ton au reste de la semaine!

Le lendemain, mardi, ce sera au tour de Marie-May de recevoir, elle qui est déterminée à gagner la compétition, même si elle ne cuisine jamais hors des ondes. C'est dans le cadre idyllique de la belle campagne qu'elle accueillera ses invités, espérant probablement influencer le vote de ses pairs.

Mercredi, le gagnant d'OD : Tentations au soleil, Victor, abordera ses entraînements entre le service de deux repas. Les conversations ne voleront pas très haut cependant, puisque la production indique que les discussions difficiles inciteront Marie-May à tenter de briser le silence avec un sujet peu intéressant... Sans succès!

Puis, l'épisode du jeudi verra Mickaël devenir la risée de la semaine, car ses plats ne seront pas très appréciés! Enfin, la semaine spéciale OD se terminera vendredi chez Julie-Pier, dont tous les plats proviennent de recettes concoctées par son ami chef. Elle profitera également de son passage à l'émission pour aborder sa carrière d'humoriste.

Rappelons qu'en janvier prochain, nous aurons droit à une semaine thématique Big Brother Célébrités à USPP, avec d'anciens participants de l'émission, en marge du retour de l'émission dans nos télés. L'identité des personnalités participantes n'a cependant pas encore été communiquée.

On ne manque pas cette semaine spéciale d'Un souper presque parfait du lundi au vendredi à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.