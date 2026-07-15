Voici ce qui remplacera la 3e saison de Planter avec Marthe dès lundi

La troisième saison de Planter avec Marthe s'est, malheureusement, terminée lundi dernier avec un épisode fort instructif dans lequel l'humoriste Patrick Groulx a appris les bases pour que tout pousse dans le bonheur, la variété et une flore diversifiée.

Heureusement, Marthe Laverdière ne disparaîtra pas de nos écrans cet été. En effet, plutôt qu'une tout autre émission, ce sont des reprises des saisons précédentes qui seront diffusées dans la case horaire du lundi soir à 19 h pour le reste de l'été.

Comme ses conseils horticoles sont toujours d'actualité (tout comme son humour déjanté), on peut certainement réécouter les précédents épisodes que nous les ayons déjà vus ou pas.

Lundi prochain, le 20 juillet, on pourra revoir le premier épisode de la deuxième saison, avec Guylaine Tremblay, qui n'a pas du tout le pouce vert.

Nous ne savons pas si TVA renouvellera Planter avec Marthe pour une quatrième saison, mais, chose certaine, le public en redemande. Certains ont même proposé une version automnale et un dérivé fort pertinent. Apprenez-en plus ici.

Il faut savoir aussi que Marthe Laverdière montera sur scène cet été, alors qu'elle animera un Gala Juste pour rire aux côtés de son ami Philippe Laprise. Ensemble, ils proposent un gala lumineux, généreux et profondément humain, où les anecdotes s'enchaînent, les surprises surgissent et la complicité s'installe dès les premières minutes. Une soirée sans prétention, mais pleine de cœur, où l'on rit fort, où l'on se reconnaît, et où l'on ressort le sourire accroché pour longtemps. Le gala sera diffusé à la télé l'automne prochain.