Les téléspectateurs proposent une suite à Planter avec Marthe

La dernière émission de la saison de Planter avec Marthe a été diffusée lundi soir sur les ondes de TVA.

Les conseils horticoles de Marthe Laverdière sont toujours extrêmement bien reçus par les téléspectateurs, qui se sont rassemblés devant leurs téléviseurs à raison de plus 600 000 personnes par semaine cet été.

Sur les réseaux sociaux, le public propose un dérivé de Planter avec Marthe qui, selon nous, devrait sérieusement être considéré du côté de TVA. Les internautes suggèrent : Récolter avec Marthe. Pourquoi pas une émission de cuisine dans laquelle l'humoriste chouchou récolterait et cuisinerait des aliments cultivés dans son jardin.

« On a planter avec Marthe, pourquoi pas récolter avec Marthe. 😇 »

« Il faudrait aussi cueillir se que nous avons plantés, soit en fruits et en légumes avec Marthe. Cela serait très intéressant aussi une émission sur la récolte. »

Ce serait particulièrement cohérent puisque Marthe a fait paraître le livre De la graine à la table : Trucs de jardinage et recettes en 2025. Dans cet ouvrage, elle propose 50 recettes inspirées de son patrimoine familial et de ses cultures potagères (potages, salades, ragoûts, desserts).

Les téléspectateurs espèrent aussi de tout coeur que Planter avec Marthe reviendra pour une 4e saison l'an prochain.

« En espérant une autre saison, merci Marthe pour ton Authenticité 😉 »

« J'espère de tout mon 💝 que cette émission va revenir l'an prochain 🥳 »

« J'espère qu'il y aura un autre saison. Marthe est exceptionnelle. »

« Ah non pas déjà j’en prendrais encore, j’espère qu’elle va revenir Marthe je t’adore ❤️🫶 »

Merci Marthe pour cette saison instructive et hautement divertissante!