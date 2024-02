Voici ce qui attend le personnage de Jérémy dans STAT

Le personnage de Jérémy (Robin L'Houmeau) dans STAT s'est fait plus discret dans cette seconde moitié de saison, les jours de tournage du comédien se faisant « plus éparpillés », nous racontait-il.

Souvenons-nous que le personnage vivait récemment sa première peine d'amour, alors qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) trouvait son fils dévasté à la maison. Le dénouement de cette conversation, interrompue par Claude Coupal (Caroline Néron), est resté un peu en suspens.

Ce que le comédien pouvait nous dire sur l'avenir du fils de l'urgentologue, c'est que « le plot de Jérémie commence à se développer un peu, ou on commence à focaliser là-dessus un peu ».

Le jeune, déboussolé depuis la mort de son père, avait retrouvé un semblant d'entrain depuis l'arrivée de sa copine dans sa vie.

« J’imagine que ça prend de l’importance dans la vision du personnage sur le monde. Sans nécessairement faire du sujet d’une rupture un noyau. Mais de vivre des trucs difficiles en général pour les gens, ça leur permet de se rendre compte de qui ils sont. J’ai l’impression que Jérémy va se trouver plus à travers la souffrance que peut amener un 'breakup' avec une fille. »

La raison qu'elle lui a offerte pour le quitter? Son manque d'ambition. Serait-ce le coup dont Jérémy avait besoin pour enfin s'orienter, au grand bonheur des St-Cyr?

« Dans un sens, j’ai l’impression que oui, parce que quand tu commences à te demander tu es qui, avec comme intention de trouver une réponse et non pas de se victimiser, quand tu te dis : bon, il y a des gens qui n’ont pas envie d’être autour de moi. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas quelqu’un qui est désirable? Et quand tu te poses ces questions-là, tu commences à trouver ton chemin. Et, je pense que dans plusieurs sphères différentes, il trouve son chemin, et un de ces chemins là, c’est le chemin professionnel. »

Dans la première saison, Jérémy avait été grandement utile à l'équipe de travailleurs sociaux, dans la salle d'attente de l'urgence. Plusieurs lui prédisaient un avenir brillant dans cette branche. Il faudra rester à l'écoute pour en savoir plus.

