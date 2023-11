Voici ce que nous ne savions pas sur l'élimination de dimanche dernier d'OD Andalousie

Jérémy et Laurence sont les plus récents exclus d'OD Andalousie.

Ils ont quitté l'aventure lors d'une soirée chargée en émotion.

Les garçons ont dû voter secrètement pour éliminer une fille. Puis, comme il y avait égalité, ce sont les trois autres candidates qui ont voté pour exclure l'une des leurs.

Alors qu'Alicia et Fred s'apprêtaient à annoncer l'issue des votes, Jérémie a pris la parole afin d'annoncer qu'il voulait s'éliminer lui-même.

Jay nous explique comment il en est venu à prendre cette décision.

« Le matin, Antoine et moi, on avait parlé et il m'avait confirmé que les votes étaient 4 à 2 pour Rebecca. En écoutant les émissions, j'ai compris que c'était Simon qui avait changé d'idée quand il avait fait son vote secret. Quand on a voté, je savais que c'était Rebecca qui partait. Donc, quand on est arrivé sur le tapis, je pensais que c'était Rebecca qui était dans l'enveloppe. »

Il précise sa pensée : « Après avoir voté, on a attendu pendant deux heures, chacun dans notre pièce. C'est là que j'ai eu une prise de conscience », nous confie Jay. « J'étais mal à l'aise. Je ne pouvais pas prendre la place de quelqu'un qui avait un plus grand potentiel amoureux. Ce n'était pas un désaveu envers Laurence, c'est juste que, à ce moment-là, je trouvais que son couple [à Rebecca] valait plus que le mien. C'est quand Math a dit qu'il irait au party de Noël dans la famille à Rebecca que j'ai eu une prise de conscience. »

Il nous indique que lorsque la production est venue le chercher pour l'amener sur le site de l'élimination, il savait déjà qu'il allait prendre la parole. « Je voulais le dire avant qu'il soit trop tard, parce que si on apprend que c'est Rebecca et que je le dis après, ça n'a plus vraiment de sens. »

Maintenant, tout est plus clair sur cette soirée, qui a donné des maux de tête à la production.

Nous avons aussi demandé à Jérémie ce que les garçons reprochaient tant à Mathieu P. Voici sa réponse.