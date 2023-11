La prochaine élimination donne du fil à retordre à la production : « On a dû changer nos plans »

Attendez-vous à toute une émission ce dimanche!

Le producteur au contenu Jean-Philippe Perron qualifie cette soirée d'« extraordinaire », rien de moins!

« Je pense que nous sommes partis à 5 h du matin », dit-il. « Ç'a été vraiment vraiment déchirant. Un gros gala. »

Il nous parle d'une discussion corsée qui aura lieu dans le dos de Mathieu P. et Rebecca pendant qu'ils sont en voyage en Irlande du Nord.

« À leur retour, l'élimination a eu lieu et il y a eu des tractations pour sortir quelqu'un », ajoute-t-il. « La soirée ne finissait plus. On a dû changer de plan pour l'élimination. »

Disons-le, nous sommes très intrigués de découvrir l'issue de cette soirée forte en émotion. Comme dans la bande-annonce (que vous pouvez voir au bas de l'article) on voit qu'une équipe entre dans la maison des gars et demande le silence complet, on peut s'attendre à un vote secret.

Rappelons que les couples encore dans la course sont Vincent et Lara, Jérémie et Laurence, Mia et Simon, Marie-Andrée et Anthony, Mathieu P et Rebecca ainsi qu'Alexandra et Antoine.

