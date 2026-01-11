Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de Facteur A, la nouvelle émission d'ICI Télé

C'est ce samedi soir qu'était diffusée la grande première de Facteur A, la nouvelle émission d'ICI Télé qui vise à nous faire connaître sous un nouveau jour les personnalités québécoises. Pour rappel, ce concept unique et actuel présente un panel de 25 personnes autistes qui posent toutes sortes de questions, senties et franches, pendant 1 heure, à un artiste d'ici.

Pour le premier épisode, c'est nul autre que le conteur et écrivain Fred Pellerin qui était au coeur des discussions, lui qui a fait honneur à sa verve habituelle et sa prouesse des mots, en répondant sans détour aux questions qui lui étaient posées. On peut dire que le concept a rapidement fait mouche auprès des téléspectateurs qui, à la suite de la diffusion, ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour déverser non un fiel de haine, mais bien un torrent d'amour et de réactions positives.

« Quelle émission touchante et importante ! J’ai adoré du début à la fin j’en aurais pris encore des heures ! L’interprétation de Tenir debout m’as émue aux larmes ! Bravo à tous et merci à Fred Pellerin pour sa belle humanité »

« Magnifique émission à ICI Télé ! ENFIN une émission remplie de sensibilité et de réalisme ! MERCI de penser à un public sensible qui n’aime pas la violence ! Trop d’émissions où la violence, la drogue, le sensationnalisme est présent à l’antenne. La société a besoin de douceur et de voir des réalités différentes ! »

« Un immense Bravo à toi Fred et à toutes et tous les participants. Ce fût une émission "grandiosement" humaine remplie de bienveillance, d'accueil de chacun unique dans ses différences talentueuses et géniales! L'être humain dans sa plus magnifique beauté! »

« J’ai été sincèrement très touchée par la simplicité et la sensibilité des participants et que dire des réponses humaines de Fred cet artiste que j’aime beaucoup, quelle belle douceur. J’ai profondément été émue à chaque intervention. Un grand coup de cœur… »

« Wow!! Superbe émission que je vais suivre. Ça fait du bien de voir ce type d'émission et faire place à la différence. De beaux humains, francs, humbles, touchants, vrais. Bravo !! »

On peut dire mission accomplie pour la chaîne, qui a réussi à rallier les générations autour d'un concept bien de chez nous!

De notre côté, comme nous en parlions un peu plus tôt cette semaine, nous devons avouer qu'il s'agit d'une émission nécessaire, qui fait du bien et qui s'inscrit dans la volonté d'une programmation télé qui fait du bien. La semaine prochaine, ce sera au tour de Roxane Bruneau d'être interviewée par un groupe de 25 personnes âgées de 16 à 66 ans.

Facteur A est diffusé le samedi à 20 h sur ICI Télé.