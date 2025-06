Voici ce que Harrison a acheté avec son prix de Masterchef Junior

Parmi les candidats qui nous auront particulièrement épatés cette saison à Masterchef Junior Québec, on retrouve Harrison, 12 ans de Montebello, qui a fait la démonstration, semaine après semaine, que la cuisine réfléchie et inventive n'est pas qu'une affaire d'adultes.

Cette semaine, le parcours de Harrison a culminé lorsque celui-ci a atteint la grande finale, épatant au passage les juges Martin Picard, Stefano Faita et Chuck Hughes. C'est finalement Zoé qui a remporté l'aventure, ce qui n'a pas empêché Harrison d'être fier de lui, comme il nous le raconte en entrevue.

« J'étais très content de moi que j'étais jusqu'à capable d'être en finale, même juste d'être dans les 12 candidats, d'être choisi à travers toutes les candidatures. Donc, vraiment, c'est ce qui me rend le plus content », nous lance-t-il, avec un sourire dans la voix.

Parmi ses moments marquants dans l'aventure, Harrison nous parle de son arrivée sur le plateau : « Vraiment de marcher pour la première fois, voir les juges sur le set, et cuisiner pour la première fois dans la cuisine. »

Il nous explique comment il se sentait à ce moment-là : « Quand je suis rentrée sur le plateau, c'était vraiment stressant, parce que tu vois quand même deux grands chefs devant toi, puis tu vas cuisiner devant eux, faire ton plat signature. Donc ça, c'était vraiment très stressant. »

Il ajoute que Martin et Stéfano ont été des mentors hors pair pour lui : « Martin et Stéfano ont fait tout leur possible pour être gentils avec nous, puis ça a marché! »

Il n'y a pas à dire, Harrison a su nous impressionner voire nous émouvoir cette saison, non seulement par ses talents culinaires, mais aussi par sa manière unique de s'exprimer et sa façon de reprendre ses esprits, de respirer profondément et de s'encourager dans les moments plus difficiles. À ce sujet, il nous dit : « Je crois que c'est juste en moi. J'ai juste commencé à faire ça. C'est pour moi une façon de gérer le stress, puis se parler à soi-même, des fois, ça peut se rassurer. »

Qu'est-ce que Harrison s'est acheté avec son prix de 1500 $ remporté au terme de son parcours? Voici sa réponse : « J'ai utilisé la moitié, j'ai acheté une plancha Weber. » Le jeune cordon-bleu ose même quelques conseils, lorsqu'on lui mentionne que nous aimerions aussi avoir une plancha : « Vraiment, je conseille la Weber, pas la Blackstone, parce que la Weber est prétraitée. » Quel enfant formidable!

Quand on lui parle de ses rêves et de ses aspirations pour le futur, Harrison nous dit : « Je ne suis pas encore très sûr. Je veux rester dans le domaine culinaire. Peut-être continuer ma chaîne sur les réseaux sociaux, ou être chef, mais je ne sais pas. »

Chose certaine, nous souhaitons un avenir lumineux et gourmand à Harrison, qui nous aura permis de sourire toute la saison!

Vous pouvez suivre Harrison sur sa page Facebook nommée Le monde d'Harrison.

Voyez d'ailleurs ci-dessous sa vidéo publiée au terme de son aventure à Masterchef Junior Québec.