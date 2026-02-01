Voici ce que contiennent les deux salles secrètes de la 6e saison de Big Brother Célébrités

Ce dimanche était diffusé l'étincelant dénouement du revirement de la double maison de Big Brother Célébrités, alors que la maison était divisée en deux factions pendant 7 jours, sans possibilité de communication. Et qui dit double maison dit nécessairement double éviction, signifiant que les célébrités ont dû faire leurs adieux à deux joueurs : Étienne Galloy dans la maison principale et Jean-François Provençal dans le camp de la fête d'enfants.

En somme, deux grosses pointures ont été évincées du jeu, ayant une incidence directe sur la maison. En ce sens, les retrouvailles ont eu l'effet d'une véritable douche froide pour les joueurs, qui ne se doutaient pas une seconde du sort réservé aux candidats évincés.

Il s'agit d'ailleurs d'un énorme retournement de situation pour King Melrose, qui, après avoir été en danger toute la semaine, a remporté le challenge du véto. Comment posera-t-il ses assises sur une semaine de patronat à l'issue incertaine? Il ne faudra pas manquer les quotidiennes diffusées du lundi au jeudi à 18 h 30, sur Noovo.

Chose certaine, à tout coup, la twist de la double maison brasse les cartes... mais pas autant que la composition des membres du jury! En effet, dès le début de la saison, Marie-Mai entretient le mystère quant à la formation de ce jury. Car après avoir annoncé en grande pompe que tous les joueurs expulsés composeraient l'audience, nous avions appris la semaine dernière que les patrons de la maison de la saison auraient en réalité une dernière tâche à effectuer.

Lors du plus récent épisode de Gérants d'estrade, nous avons eu de plus amples renseignements sur le déroulement de ce jury, grâce au scoop de la semaine. De premières images de la salle secrète ont été révélées en primeur, nous permettant d'apercevoir une salle contenant des fauteuils rouges et des images des évincés sur le mur. Il s'agit d'une pièce accessible depuis la chambre du patron. Voyez une image au bas de l'article.

Sur la table de la pièce se trouve un carnet, sur lequel on peut lire :

« Chers patrons,

Ici dans la salle du patron, le très sélect Conseil des Patrons se rassemble pour prendre des décisions lourdes de conséquences. Lors de cette réunion secrète, vous devrez vous entendre afin de bâillonner un des membres du jury actuel. Cette personne n'aura pas droit de vote lors de la finale de la saison. Vous devrez vous entendre à l'unanimité et retirer le cadre du juré que vous souhaitez bâillonner. »

L'impact du Conseil des Patrons ne sera donc manifeste que lors de la finale, prévue dans quelques semaines.

Mentionnons au passage que dimanche prochain, nous découvrirons une nouvelle salle secrète dans la maison : la pièce de l'immunité. À quoi servira-t-elle? On peut s'imaginer qu'en entrant à l'intérieur, les joueurs pourront relever un défi et remporter l'immunité si convoitée. À suivre!