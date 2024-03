Voici qui sera le chef invité la semaine prochaine à Masterchef Québec

Une autre semaine trépidante attend les cuisiniers maisons de Masterchef Québec dès lundi prochain.

D'abord, la boîte mystère les transportera au Moyen-Orient. Ils devront s'inspirer des épices du monde afin de créer un plat qui donnera aux juges l'impression (et l'envie!) de voyager.

Ensuite, les candidats devront relever un autre défi en duo. Ils seront amenés à créer un plat de cuisine fusion.

Mercredi, ils devront créer des desserts. Le défi sera colossal et certaines équipes peineront à terminer leurs créations. La chef Lindsay Brun, qui est reconnue pour ses recettes sucrées et gourmandes, viendra aider Martin Picard et Stefano Faita à déterminer le gagnant. Voyez une photo du trio au bas de l'article.

Au défi d'élimination, les candidats devront prouver leur maîtrise de la cuisine indienne. Les concurrent qui ne seront pas à la hauteur pourront se racheter dans un autre challenge, celui de la dernière chance.

Comme nous avons pu l'entendre dans la bande-annonce, dès la semaine prochaine, il n'y aura plus d'immunité en jeu. Tous les participants devront participer au défi d'élimination. Par contre, ils pourront obtenir des avantages lors des défis précédents.

Masterchef Québec est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.