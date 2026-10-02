Vincent Graton commente la relation ambiguë de Christian et Béatrice dans Antigang

Dans l'épisode de jeudi d'Antigang, Me Béatrice Giguère (Marie-Ève Beaulieu), la procureure de l'escouade, semblait particulièrement heureuse de retrouver Christian après la tutelle.

Elle lui montrait ses photos de voyage quand Jean-François (Patrice Robitaille) est débarqué dans le bureau de son supérieur. « Je pense qu'elle est allée en France », a mentionné Christian au départ de sa collègue. « Oui, et je pense qu'elle a hâte d'y retourner, avec toi », a ensuite lancé Jeff, amusé.

Lors du visionnement de presse de la série, nous avons questionné Vincent Graton sur la relation ambiguë que son personnage développait peu à peu avec Me Giguère.

Voici ce qu'il nous a répondu :

Ça, c'est à suivre, mais dans Antigang, il y a du drame, mais vous allez aussi découvrir beaucoup d'humour coquin un peu. Puis toute l'histoire d'amour, peut-être naissante ou non, de Christian Thibault, c'est assez rigolo.

On peut donc s'attendre à ce que plusieurs allusions sur cette possible idylle entre le lieutenant et l'avocate perdurent au fil de la saison.

Rappelons que Vincent Graton nous a aussi parlé de la mystérieuse fille de son personnage. Voyez ce qu'il nous a confié ici.

Antigang se poursuit sur les ondes d'ICI Télé du lundi au jeudi à 19 h.