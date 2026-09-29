Qu'en est-il de la fille de Christian Thibeault dans Antigang? Vincent Graton répond

Rencontrés lors du visionnement de presse d'Antigang, nous avons posé à Vincent Graton la question qui brûle actuellement les lèvres de bien des téléspectateurs : « Ta fille, on ne l'a jamais vue, on ne sait pas c'est qui, qu'est-ce qui se passe avec ça? »

Sa réponse nous a assez surpris. « Je ne le sais pas moi-même ». Le comédien précise s'être imaginé certains détails sur celle-ci, mais il ignore complètement si l'information est exacte ou non. « Il y a des affaires que "j'intuitionne" ».

Il ajoute : « Ça fait partie, je pense, de la quotidienne. Fabienne [Larouche] me disait : "tu vas voir là, il va y avoir du développement bientôt par rapport à ta fille". Mais, c'est comme chacun son tour. »

Le comédien indique qu'il s'est imaginé plein d'histoires en rapport à son personnage qui ne sont pas nécessairement rapportées à l'écran. « Il y a l'écriture des autrices, mais il y a ce que moi, je m'invente aussi comme patente. »

Voici le portrait qu'il brosse de son personnage : « Christian Thibault, il ne dort pas. II mange mal, il fait des mots croisés, il est complètement obnubilé par les enquêtes. C'est un gars qui écrit, c'est un gars qui dessine, qui dessine weird. »

Il nous révèle aussi une information que nous ne savions pas.

J'ai un gars aussi. J'ai un gars dont on ne parle pas, mais j'ai un gars aussi.

Regardez-le nous parler avec passion de son personnage dans la vidéo en entête.

La quotidienne Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.