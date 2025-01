Vincent Graton a obtenu le rôle de Maurice "Mom" Boucher de manière assez étonnante

Dans la nouveauté L'Appel de l'auteur Luc Dionne, le comédien Vincent Graton renoue avec un rôle dans une série de fiction, quelques années après Une autre histoire. Ce faisant, il enfile les atours de Maurice "Mom" Boucher, le chef bien connu d'un groupe de motards criminalisés, pour nous donner quelques frissons.

Dans L'Appel, à l'été 1997, la guerre des motards criminalisés atteint son apogée par le meurtre de deux gardiens de prison. S'ensuit alors un véritable parcours des combattants pour les enquêteurs de l'escouade spécialisée Carcajou et la procureure de la Couronne France Charbonneau qui unissent leurs forces pour mettre fin au carnage et faire enfin tomber Maurice « Mom » Boucher.

Le comédien a d'ailleurs décroché ce rôle de manière tout à fait étonnante, comme il a bien voulu nous le raconter en entrevue cette semaine, dans le cadre du lancement médiatique de la série : « En fait, c'est que je travaillais sur un projet et j'avais besoin d'une photo de visa. Donc, je vais à la pharmacie, on prend ma photo de visa, et la jeune femme me dit "mon Dieu, vous ressemblez à quelqu'un". Je pogne la photo et je me dis " mon dieu, c'est Mom Boucher ça!" »

Il poursuit : « Je fais partie d'un groupe de copains avec Luc. J'envoie la photo en ne sachant pas que Luc est en train d'écrire là-dessus. Je sais qu'il est intéressé au monde criminalisé. Donc, je dis "je te fais penser à qui?" C'est ça qui a amené Luc à me dire... Il a envoyé la photo à Fabienne, à Julie et à tout le monde. »

Le comédien nous explique que la production ne souhaitait pas mettre l'accent sur les activités de Mom Boucher dans la série : « Je pense qu'ils avaient comme une fixation, c'est qu'ils ne voulaient pas en faire un héros. »

Vincent Graton explique d'ailleurs avoir lui-même dû remettre les pendules à l'heure quelques fois concernant son rôle : « C'est ça qui est particulier, c'est que depuis que les gens savent que je vais faire Mom Boucher, il a fallu que je recadre beaucoup en disant "Oui, oui, c'est ça, mais ce n'est pas un héros Mom Boucher". Il a souvent été perçu comme ça. Les criminels exercent une espèce de fascination. »

En outre, le comédien a vraiment fait ses devoirs pour offrir le portrait le plus réaliste possible, comme il nous le confirme : « C'est en fait un des plus grands plaisirs que j'ai dans ce métier-là. C'est vraiment la construction de mon personnage. Comment je vais le concevoir. Je suis un peu comme ma blonde de ce côté-là. On est vraiment des maniaques de recherche. J'ai lu les livres sur le personnage. J'ai eu accès à certaines vidéos qui m'ont vraiment aidé. J'ai vraiment fouillé, fouillé, fouillé. Mais c'est vraiment la rencontre avec les inspecteurs, les enquêteurs... On a eu un moment extraordinaire, on les a rencontrés. On arrivait dans un hôtel à 3 heures, jusqu'à 11 heures le soir. On était comme des gamins! »

Vous pourrez voir le résultat final sur illico+ dès le jeudi 23 janvier, à raison de deux épisodes par semaine.

