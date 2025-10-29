Vidéo : Voyez Mona de Grenoble réagir à la torture à Hot Ones Québec

Dès ce jeudi, vous pourrez découvrir deux nouveaux épisodes de l'émission Hot Ones Québec sur illico+, qui en est à sa deuxième saison.

Cette fois, dans la chaise de l'invité.e, on retrouve Mona de Grenoble et Olivier Primeau.

Le diffuseur a rendu disponible un extrait mettant en vedette Mona de Grenoble, tandis qu'elle se mesure à la sauce la plus piquante de l'exercice, Da bomb 💣.

Comme vous pouvez vous l'imaginer, sa réaction est très intense : « C'est du goudron rendu là, du goudron chaud! »

Elle envoie d'ailleurs valser la coupable dans les coulisses en s'écriant : « « Je l'hais celle-là, vieille vache! »

Voyez le segment hilarant ci-dessous.

Ce que nous trouvons d'autant plus amusant dans ce contexte, c'est de voir l'animateur Marc-André Grondin, généralement stoïque, éclater de rire en voyant les réactions de son invité.e.s.

C'est à ne pas manquer sur illico+ dès demain.