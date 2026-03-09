Accueil
Vidéo : Vincent Leclerc nous titille quant à la finale de saison de Dumas

« J'ai échangé avec Luc cette semaine et il m'a dit qu'il est extrêmement fier. »

Stéphanie Nolin
Alors qu'il nous reste quelques épisodes de Dumas à se mettre sous la dent avant la fin de la deuxième saison en avril, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique comédien Vincent Leclerc, l'interprète d'Éric Bonin, qui a accepté de commenter la finale très attendue.

Depuis le début de la deuxième saison, l'enquêteur privé Éric Bonin fréquente la policière Geneviève Allard (Madeleine Péloquin), une relation qui semble être un stratagème pour dévoiler des éléments du passé de celui-ci. De nombreux téléspectateurs pensent qu'Allard utilise Bonin pour arriver à ses fins, tandis que d'autres, plus audacieux, pensent que c'est Bonin qui utilise l'autre. Qu'en est-il vraiment?

Voyez notre entrevue vidéo avec Vincent Leclerc dans l'entête ci-dessus.

En lui demandant si Geneviève Allard cherche quelque chose, le comédien Vincent Leclerc a simplement brouillé les pistes en répondant : « Peut-être que c'est Éric Bonin qui cherche quelque chose aussi... » On sait que l'enquêteur privé est un fin renard, qui marche dans les traces de son patron Jean Dumas (Gildor Roy). Il ne serait donc pas surprenant que celui-ci ait un coup d'avance sur sa partenaire.

Concernant la finale de la deuxième saison, il nous dit : « Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu une saison intéressante, mais mon gros stock s'en vient dans les épisodes de la fin de la saison 2. Je suis très content! »

Il ajoute : « J'ai échangé avec Luc cette semaine et il m'a dit qu'il est extrêmement fier. Je n'utiliserai pas les mots qu'il a utilisés, parce que c'est gênant, mais il est extrêmement fier de cette finale-là! »

Effectivement, si cette finale de saison est à la hauteur de ce qui nous a été offert tout au long de l'année, l'auteur a bien raison d'être fier. Dumas est un véritable bijou de divertissement, dont on ne pourrait plus se passer. Heureusement, nous avons eu une bonne nouvelle en ce sens récemment.

À propos de la série, Vincent Leclerc souligne : « Sans avoir l'air chauvin ou arrogant pour la qualité du travail, ce qui me plaît comme spectateur dans Dumas, c'est que ce n'est pas sordide [...] On fait beaucoup de sordide au Québec, du True Crime, etc. À mon avis, du moins moi je reçois Dumas comme du comfort food. Il y a de très très belles intrigues, c'est très bien ficelé, mais ça s'envoie des vannes, ça rigole, c'est amoureux, c'est amical. Il y a beaucoup d'humour. Luc en a mis une bonne couche et Stéphan Beaudoin, le réalisateur, nous permet d'en mettre une autre aussi. Tous les personnages sont extrêmement différents, ce qui fait une palette extrêmement intéressante. Donc, c'est du comfort food pour moi et je crois que c'est ça que les gens recherchent à la télé. »

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

