Bonne nouvelle pour Dumas!

C'est dans le cadre d'une entrevue avec Hugo Dumas de La Presse que l'auteur Luc Dionne a annoncé une excellente nouvelle concernant sa série Dumas, soit son renouvellement pour une troisième saison.

Ainsi, nous pourrons continuer de côtoyer Jean Dumas, sa famille et ses collègues pour de nouvelles intrigues qui ne manqueront assurément pas de nous captiver. À propos de cette troisième mouture, l'auteur dit : « Stéphanie veille au grain. Elle tempère Jean Dumas, qui va beaucoup s’inquiéter, dans la troisième saison, par rapport à tout ce qu’il a fait avant ».

C'est donc un Jean Dumas de plus en plus sensible que nous continuerons à voir dans la série, un côté de lui que nous apprécions énormément et qui est livré à la perfection par son talentueux interprète, Gildor Roy.

D'ici là, il nous reste quelques épisodes à se mettre sous la dent, pour la finale de la deuxième saison qui sera présentée le 6 avril sur les ondes de Radio-Canada. Dans le même entretien, l'auteur a promis une finale de saison « heavy ». « Ça va être très lourd sur le plan émotif », met-il en garde les téléspectateurs assidus.

Lisez l'entrevue complète ici.

L'auteur promet aussi que Delphine va se venger du coup de chien que lui a fait Jean Dumas dans le dossier de l’Opération séduction. Le grand manitou d'Intelco aurait-il commis une erreur qui va connaître de graves répercussions plus tard? On peut malheureusement le craindre. Alors qu'il a toujours eu deux ou trois coups d'avance sur ses adversaires, Jean Dumas pourrait être déstabilisé.

On s'attend évidemment à la même chose avec le personnage d'Éric Bonin (Vincent Leclerc), dont la proximité avec la policière Allard (Madeleine Péloquin) pourrait lui nuire. C'est du moins ce que les adeptes de la série pensent qu'il va arriver dans les prochains épisodes.

Avouons-le, Dumas est notre bonbon hebdomadaire et nous ne pourrions plus nous passer de cette formidable proposition, aussi captivante que bien faite!

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.