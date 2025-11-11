Accueil
Vidéo : Serge Denoncourt s'adresse a tous ceux qui ont envie de chialer contre Quel talent!

« Aye madame, levez-vous, inscrivez-vous à Quel talent! »

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dans le cadre de la diffusion de l'excitante finale de la deuxième saison de Quel talent!, le juge Serge Denoncourt, fidèle à lui-même, a utilisé sa tribune pour s'adresser aux détracteurs de l'émission et à tous ceux et celles qui se plaignent, semaine après semaine, des choix des juges dans l'émission.

Pendant le tournage, Serge Denoncourt a lancé à l'animatrice Marie-Josée Gauvin : « Je vais être critique du public. Je vais le dire, je suis tanné des réseaux sociaux, non mais, on est tu tannés! Nous on fait notre job, alors que ce n'est pas vrai que les chanteurs que vous avez entendus ici, vous les auriez entendus sur une autre plateforme. Ce n'est pas vrai que les danseurs que vous avez vus ici, vous les auriez vus sur une autre plateforme. C'est pas vrai que le numéro qui a 350 millions de vues, vous l'auriez vu sur une autre plateforme. C'est ça Quel talent! »

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec lui, après le couronnement du seul et unique Jerry Tremblay, et il en a rajouté une couche, pour que son opinion soit parfaitement claire.

Voyez un extrait de notre entrevue avec Serge Denoncourt dans la vidéo en entête de cet article.

Évidemment, une victoire comme celle de Jerry Tremblay ne peut que polariser le public. Certains y voient un véritable génie comique, tandis que d'autres ne lui trouvent rien de drôle. C'est tout à fait normal!

On peut toutefois concéder à Serge le fait que les décisions qui ont dû être prises cette saison n'étaient certainement pas faciles, puisqu'il y a eu des talents exceptionnels qui ont foulé cette scène cette année.

On se souhaite vivement une troisième saison, pour pouvoir découvrir d'autres talents formidables du Québec, dans toutes les sphères artistiques!

