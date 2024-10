Vidéo : Philippe Dupéré se mettra-t-il dans le pétrin dans STAT?

Fidèle à ses habitudes, la production de STAT nous intrigue avec une bande-annonce qui vient d'être publiée sur les réseaux sociaux, pour l'épisode de ce mardi.

Dans celle-ci, on entend le psychiatre Philipe Dupéré (Patrick Labbé) dire à la patiente Ève Lemieux qu'il ne peut plus la suivre.

Par contre, tout de suite après, on voit la patiente, jouée par la talentueuse Bénédicte Décary, enlacer le médecin. Lui, de son côté, enfouit sa tête dans les cheveux de la jeune femme. Cela nous amène à nous poser plusieurs questions.

On sait que Philippe Dupéré traverse un mauvais coton depuis la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet. Il se sent coupable envers Ève, qui a reçu une balle par ricochet. Pourrait-il développer des sentiments pour elle? Pourrait-il enfreindre à nouveau son code déontologique pour continuer de la voir?

On a appris récemment que la petite fille de cette patiente, la fantastique Charlie jouée par la toute mignonne Laurence Legault, est le fruit d'une relation incestueuse entre le frère et la soeur. Toute une histoire dans laquelle Dupéré serait mieux de ne pas s'aventurer, mais... Le docteur semble pour le moins instable depuis quelque temps. La culpabilité pourrait venir brouiller ses sentiments et sa raison.

Voyez les images qui parlent d'elles-mêmes ci-dessous.

Par ailleurs, un bébé abandonné devient la préoccupation de Saint-Vincent, alors qu'on tentera de comprendre qui il est et pourquoi il a été abandonné dans un ascenseur de l'hôpital.

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.