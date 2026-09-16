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Vidéo : Mickaël Gouin craque en entrevue en parlant de son personnage dans Sur le fil

Un papa à la dérive.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le premier épisode de Sur le fil a été diffusé ce lundi et les téléspectateurs y ont rencontré Martin, un papa de deux enfants qui se retrouve à la rue après une accumulation de malchances et de mauvaises décisions.

Lors du visionnement de presse de la série, nous nous sommes entretenus avec l'acteur Mickaël Gouin, lui-même papa d'un petit garçon. Il a été étranglé par l'émotion en parlant de ce personnage auquel le public s'attachera invariablement.

Voyez-le dans la vidéo en entête de l'article.

Mickaël partage l'écran avec deux adorables jeunes acteurs, Ludovic Michaud et Théo Frappier, qui ont beaucoup nourri son jeu.

« Eux, tu sais, ils s'en viennent jouer. Eux, ils s'en viennent s'amuser. Ils ne sont pas dans toute l'espèce de complexité que nous, on peut essayer d'aller trouver dans ce genre de personnage là pour le rendre le plus vrai et le plus humain possible. Eux autres, ils s'amusent, puis on a connecté vraiment vite », nous indique le comédien.

« Il y a une scène, vers la fin du tournage, où le petit gars s'est mis à pleurer pendant une scène, puis on se demandait pourquoi il pleurait. Il nous a dit qu'il n'avait pas envie que ça s'arrête. Il a juste envie de jouer. [...] Jouer avec un enfant, c'est ça. C'est que de la candeur. Donc moi, je m'en suis servi vraiment beaucoup de cette candeur-là ».

Sur le fil se poursuit les lundis soirs à 21 h sur ICI Télé. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Rassurez-vous tout de suite, cette série ne devrait pas subir le même sort qu'Indomptables ou Sorcières. Voyez pourquoi ici.

Mentionné dans cet article

Sur le fil
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Photo de Mickaël Gouin
Mickaël Gouin

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