Ce dimanche, Showbizz.net était présent au Casino de Montréal, pour la finale électrique d'Occupation Double Panama.

Au terme d'un vote du public, ce sont finalement Emma et Enzo qui ont été couronnés grands vainqueurs, devant leurs proches et une foule surexcitée!

Dans la salle se trouvaient les mamans du couple gagnant : Annie, la mère d'Emma et Séverine, la mère d'Enzo. D'ailleurs, la famille d'Enzo arrivait directement de Corse pour le surprendre en direct, un périple qui n'a pas été de tout repos, avec des vols retardés et plusieurs écueils.

Nous nous sommes entretenus avec les mamans fières, qui se sont exprimées sur cette belle victoire, mais aussi sur le fait d'accueillir une nouvelle personne dans la famille. Des réactions attendrissantes captées sur le vif.

Voyez notre vidéo en entête.

Emma et Enzo ont remporté un prix d'une valeur de près d'un demi-million de dollars, dont un condo locatif offert pour plusieurs années. Les détails sur ce grand prix sont ici.

Rappelons que dans la même soirée, nous avons appris qu'Alexa fréquente un candidat d'OD Panama, photo de couple à l'appui.

La semaine prochaine, ce sera une occasion de retrouvailles et de mises au point avec L'heure de vérité, qui sera présentée le dimanche 29 novembre à 18 h 30, sur Noovo.