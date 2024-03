Vidéo : La mère d’un candidat d’OD participe à Survivor Québec

Il y a quelques semaines, la production de Survivor Québec dévoilait les premières images de la seconde mouture de l'édition québécoise de la téléréalité survivaliste.

Âgés entre 24 et 65 ans, les vingt nouveaux candidats se lancent dans un jeu extrême, aussi stratégique que physique, où ils devront repousser leurs limites d’une épreuve à l’autre pour survivre dans la nature.

Aujourd'hui, on découvre les profils des courageux joueurs dans de courtes présentations vidéos et on ne peut s'empêcher de noter la variété des personnalités et des intérêts de ceux et celles qui formeront bientôt deux clans. Imaginez le mélange : un phobophobe, qui a peur d'avoir peur, avec des adeptes de sports extrêmes, un diffuseur de jeu vidéo qui se décrit comme paresseux, une humoriste, des profils bas et d'autres n'ayant pas la langue dans leur poche...

On sens que la saison sera haute en couleur! Rappelons nous que tous sont là pour une chose : se battre sans relâche pour conserver leur place au sein de leur tribu et devenir le dernier survivant qui repartira avec un grand prix de 100 000 $.On vous glisse le lien vers leurs vidéos plus bas.

PS : Vous souvenez-vous de Sansdrick Lavoie d'Occupation Double Bali (voyez sa photo ici) ? C'est le fils de la candidate Caroline, dont vous pouvez découvrir le profil ci-dessous.