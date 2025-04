Victor et Jessica de L'amour est en dans le pré sont-ils toujours ensemble aujourd'hui?

Jeudi soir, les fans de L'amour est dans le pré ont pu visionner le dernier épisode de la 13e saison.

Lors de ces retrouvailles au Manoir du lac William, Marie-Soleil Dion s'est entretenue avec les agriculteurs et leurs prétendantes.

Nous avons alors constaté que les trois couples formés au Mexique étaient toujours ensemble.

Mais, comme l'émission a été tournée au mois de janvier dernier, bien de l'eau a coulé sous les ponts.

Chose certaine, Victor et Jessica forment toujours un couple heureux.

Pouvant enfin s'exprimer sur ses réseaux sociaux, Jessica écrivait ceci jeudi soir : « J'ai rencontré des personnes incroyables avec qui je vais certainement garder un lien toute ma vie. L'aventure n'aurait pas été pareille sans vous 🫶🏼 Mais la cerise sur le gâteau de mon aventure est ma rencontre avec Victor ! Une personne attentionnée, au grand coeur, travaillant et bien plus encore 🥰 Je me compte extrêmement chanceuse que tu fasses partie de ma vie 😘 Bien hâte de voir ce que notre futur a nous offrir. Je t'aime ❤️ »

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

Rappelons que Sylvie était toujours un coeur à prendre lors du tournage de ces retrouvailles, mais fréquente une femme depuis. Apprenez-en plus ici.