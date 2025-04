Une nouvelle flamme pour Sylvie après les tournages de L'amour est dans le pré?

Ah Sylvie! Impossible de ne pas tomber en amour avec cette femme lumineuse, ricaneuse et émouvante de 58 ans qui, dans la quarantaine, s'est découvert une nouvelle passion pour l'agriculture et la production laitière, abandonnant ainsi une carrière en comptabilité pour l'air frais de la campagne.

Sylvie a eu la chance de rencontrer trois femmes déterminées, tout comme elle, à trouver l'âme soeur dans L’amour est dans le pré. Après le départ volontaire de Ginette, Sylvie a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec Ninon et d'aller seulement Manon en ville. Bien que plusieurs choses séparaient les deux femmes, celles-ci ont tout de même décidé d'aller au Mexique ensemble. Sous les palmiers, il était, par contre, devenu évident pour Sylvie que Manon n'était pas sa personne.

« Elle était venue chez moi deux semaines avant le voyage avec son campeur. Je voyais déjà qu'il y avait des affaires qui ne marchaient pas. Même que, à un moment donné, je ne voulais même pas y aller [en voyage]. J'avais dit : "je veux me trouver une amoureuse. Je ne veux aller en voyage. Je suis bien sur ma ferme...". En fin de compte, ça a fait du bien de voir du monde, pas juste le derrière de mes vaches [insérez ici le rire caractéristique de Sylvie]. Je ne regrette rien! »

Maintenant que son aventure est terminée et que les épisodes sont diffusés, Sylvie a reçu plusieurs candidatures pour le titre (devenue convoité) de son amoureuse!

Je fréquente quelqu'un. On est au début de la fréquentation, mais la chimie passe bien! C'est une belle personne.

« C'est elle qui est venue me chercher sur Facebook », ajoute-t-elle. « On verra comment ça va se développer. Peut-être que ça ne fonctionnera pas non plus. On verra! »

« À tous les jours, j'en ai! », dit-elle à propos des propositions de femmes désirant la rencontrer. Ça ne pourrait nous rendre plus heureuses pour elle!

Précisons que Sylvie n'a pas eu de contact ni avec Ginette ni avec Manon depuis la fin de son aventure. Elle a échangé quelques textos avec Ninon, mais rien de plus. Elle a, par contre, gardé contact avec d'autres agriculteurs et prétendantes. « Annie, c'est devenu mon amie. On s'aime gros, elle et moi. Il y a Guillaume aussi, le beau Guillaume [prétendant de Cynthia]. Je suis en amour avec son accent. Je l'aime. C'est une bonne personne. Il y a Victor, Jessica et Maude, dont je suis restée proche également. »

L'épisode des retrouvailles de L'amour est dans le pré, le tout dernier de la saison, tourné à la fin du mois de janvier, sera présenté ce jeudi 3 avril à 20 h sur les ondes de Noovo.