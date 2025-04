Verra-t-on les enfants des célébrités dans Si on s’aimait?

Deux des quatre vedettes qui participent à Si on s'aimait Célébrités ont des enfants.

Sophie Bourgeois a un garçon et une fille, Charlie et Tomi, qu'elle a eus avec le comédien Frédéric Pierre. Elle posait d'ailleurs récemment avec sa splendide grande fille dans un magazine. Voyez la photo ici.

Puis, Anick Dumontet est la maman de Simon, 17 ans. Voyez une photo de son grand garçon et elle ici.

Verra-t-on Charli, Tomi et Simon dans Si on s'aimait Célébrités? Les deux participantes répondent à la question.

« On n'a pas eu le temps », nous dit d'abord Sophie Bourgeois. « Peut-être qu'ils m'auraient dit oui. Je ne sais pas. C'est juste que, dans les horaires, dans tout ce qu'on avait à faire, je ne sais pas, ça n'a pas adonné. » Elle précise, par contre, qu'elle a eu la chance de rencontrer la fille de son prétendant, Marc.

Le fils d'Anick Dumontet n'apparaîtra pas non plus dans l'émission. « Il a été beaucoup exposé », nous dit-elle. « Il a fait des covers de magazine chaque année de sa vie. Et là, ça ne lui tente plus. Même sur mes réseaux sociaux, il faut que je demande une permission, quasiment une décharge écrite, pour partager une photo », rigole-t-elle.

Anick indique que Simon est la seule personne à qui elle a demandé la permission pour participer à l'émission. « Je me disais : "S'il a honte et il dit non, je ne le fais pas". Je lui ai dit : "Je ferais telle émission". Il m'a répondu : "Ah, ben oui, cool". J'ai dit : "Ça te ne gênera pas?" "Maman, tout le monde s'en fout! Tout le monde s'en fout! Relax avec ça!" C'est vrai. Il y a plein de célébrités qui font plein de types d'émissions, genre Big Brother. Il m'a dit : "Vas-y, fais-le". »

Les enfants de Sophie ont aussi encouragé leur mère à participer au docuréalité. « C'est eux les premiers à qui j'en ai parlé. Leur réaction a été magnifique. C'était comme : " Bien ouais, maman, tu fais ça! T'es belle, t'es drôle, t'es fine, tu fais ça! Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un." »

L'émission Si on s'aimait Célébrités est diffusée les lundis soirs à 20 h sur les ondes de TVA et disponible en rattrapage sur TVA+.