Véro explique pourquoi La Fureur ne reviendra pas une fois par semaine comme à l'époque

Après la diffusion de l'édition 2025 de La Fureur, bien des téléspectateurs se sont demandés pourquoi l'émission ne reviendrait pas en format hebdomadaire, le vendredi soir, par exemple, comme à l'époque.

Lors de son passage à On va se le dire cette semaine, Véronique Cloutier a répondu à la question.

« Je pense que La Fureur en hebdo, ce n'est plus viable parce qu'on n'a plus tous les mêmes référents », disait-elle.

« Maintenant, il y a trop de manières de consommer notre musique, notre culture. C'est trop difficile de rassembler tout le monde autour d'un même sujet. Juste à regarder l'ADISQ, les 10 chansons de l'année, il y a beaucoup de gens qui en connaissent une, deux, peut-être. On n'a plus les mêmes référents... », réitérait-elle.

« Quand on ramène le show une fois par année, premièrement, c'est comme un bijou dans un écrin. Tu le sors juste pour les occasions spéciales. Puis aussi, on reste dans la nostalgie. Cette année, [...] on va être dans la nostalgie encore. On a très peu de succès actuels. Il y en a, mais un peu. »

Sébastien Benoît

Comme l'an dernier, plusieurs téléspectateurs se sont aussi demandés pourquoi Sébastien Benoît n'était pas présent pour jouer avec les Garçons, comme il a été une figure si importante de l'émission au fil des ans.

La raison n'a pas été évoquée spécifiquement, mais on peut s'imaginer que, comme il est une tête d'affiche importante de TVA (il est l'animateur de deux des émissions les plus populaires de la chaîne : Chanteurs masqués et La poule aux oeufs d'or), sa visite chez le concurrent n'était pas vue d'un bon oeil par ses employeurs.

Tout ça reste hypothétique, mais, chose certaine, son absence a été une fois de plus remarquée des téléspectateurs, qui auraient aimé le voir affronter la redoutable Élyse Marquis.

Rappelons que l'équipe des Filles a remporté haut la main cette édition 2025. Voyez notre résumé de cette soirée endiablée ici.