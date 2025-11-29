La fureur 2025 : La tradition se poursuit sans fausse note

Ce samedi, La fureur était de retour pour une édition spéciale, ramenant en un claquement des doigts dans nos salons toute la frénésie d'antan.

D'emblée, les filles, menées par leur capitaine Élyse Marquis, ont montré leurs couleurs : il n'était pas question pour elles de laisser les gars remporter les honneurs une seconde année d'affilée. Les deux équipes se sont ainsi livrées une lutte sans merci, à mesure que Véronique Cloutier présentait les jeux du rendez-vous annuel, comme les classiques de « la chanson arrêtée », « le questionnaire musical » ou encore les fameux « face à face ».

À chaque jeu, la soirée gagnait en intensité auprès du public en studio et des téléspectateurs, dans une heureuse cacophonie. Nous n'étions certainement pas les seuls à entonner à tout rompre les « Que je t'aime » et « J'lâche pas » et autres classiques du répertoire québécois? L'ambiance était à ce point électrique, le charme fut tel que plusieurs internautes se sont emparés de leur clavier pour quémander à la chaîne, sur les réseaux sociaux, le retour définitif de La fureur, sur une base mensuelle. Il va sans dire qu'une édition plus régulière du jeu télévisé serait une vraie bénédiction pour notre télé...

D'ailleurs, signe que le concept n'a pas pris une ride, pas une seule, à aucun moment au cours de la soirée nous n'avons été blasés ou ennuyés. Tous nos sens étaient effectivement activés pour assister au couronnement des filles, qui ont bien mérité leur victoire. Avec un pointage de 23 contre 13 pour elles, on parle ici d'un lessivage complet!

Si Élyse s'est, sans surprise, démarquée tout au long de la soirée, avec un flot de bonnes réponses, Fabiola Nyrva Aladin est assurément la grande surprise de cette édition spéciale de La fureur 2025. Visiblement extatique d'être présente, Fabiola s'est avérée une joueuse redoutable, enchaînant les bons coups pour son équipe.

L'équipe de l'émission avait également préparé quelques surprises nostalgiques pour le public, comme la présence de Martine St-Clair, qui a profité de sa présence sur le plateau pour chanter ses plus grands succès, devant une foule en délire. Le charme a cependant moins opéré quand le groupe Infini-T s'est présenté sur la scène, après 24 ans d'absence. Un retour qui ne passera pas à l'histoire pour la troupe qui a connu la gloire au tournant des années 2000.

Bien que Véronique Cloutier anime La fureur depuis maintenant 28 ans, celle-ci est, encore à ce jour, visiblement enchantée de coiffer ce mandat, année après année. Véro est incontestablement la reine du direct, elle qui jongle avec ce plateau de main de maître, sans aucune fausse note. Car La fureur, c'est certes un concept télé qui a fait ses preuves et qui est cher au coeur des téléspectateurs. C'est également la preuve du pouvoir indélébile et rassembleur de la musique. Mais surtout, La fureur c'est Véro, qui en est l'âme de cette désormais tradition annuelle.

On se dit rendez-vous l'an prochain, au plus tard?