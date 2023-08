Varda revient sur son démêlé avec Marie-Chantal Toupin à Big Brother Célébrités

La chicane entre Marie-Chantal Toupin et Varda à Big Brother Célébrités n'a pas été abordée souvent dans la sphère publique par les principales intéressées.

Lors de son passage à Mike Ward Sous écoute cette semaine, Varda a abordé le sujet ainsi : « La question que les gens me posent souvent c'est : est-ce qu'elle était aussi paquetée que ça? La réponse c'est oui. »

Elle ajoute : « Le problème que j'ai c'est quand tu adoptes des comportements que tu n'es pas capable d'assumer, arrange-toi pour ne rien faire. Je vais vous le dire là : la production l'a VRAIMENT protégée. Si tout avait été montré, cette fille-là... »

« Et moi l'excuse de : j'ai mélangé l'alcool et les médicaments, okay please... », enchaîne-t-elle.

À noter que, en entrevue, aussi à Sous écoute, Rita Baga a mentionné récemment que la quantité d'alcool réservée aux candidats est contrôlée à Big Brother Célébrités, mais que cette fameuse journée, ils avaient fait un brunch avec des mimosas. Le mousseux restant avait été consommé en soirée.

En rapport à sa sortie peu conventionnelle de la maison, Varda indique : « Je suis sortie le mercredi, parce que soit je sortais, soit je foutais une bombe dans le manoir, alors ils ont dit : on va te laisser sortir! »

« Tu fais une écoeurantite du monde, veut veut pas, parce que ce sont des gens que tu ne fréquentais pas à l'extérieur. Comme tu n'as pas accès aux journaux et à internet, tu es complètement coupé de l'extérieur donc il pourrait y avoir 12 bombes nucléaires, tu ne le sais pas. À la fin, ce qui est arrivé c'est que les gens n'ont plus de sujets de conversations, donc tu tombes rapidement dans le pipi-caca-fesse. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça très drôle. [...] Il fallait que je vois mon psychiatre parce que j'étais vraiment à bout de nerfs. Reste que c'est quand même une belle expérience à vivre. Est-ce que j'y retournerais? Non. »

Varda indique qu'elle croit que Jean-Thomas va gagner la compétition. « Il est vraiment hyper sweet. C'est le seul qui ne bitche jamais contre personne. C'est un gars qui connaît vraiment le jeu, un fin stratège. »

« Celle qui me tape vraiment sur les nerfs en ce moment, c'est Kim », lance-t-elle. « Elle m'énerve. [...] Ce qui me dérange c'est le monde qui essaie de faire pitié pour avoir de l'empathie. Dans le cas de Kim qui dit que c'est pour financer sa carrière de boxeuse : regarde la grande, tu as quasiment fait 100 000 $, tu peux boxer en masse. »

Concernant Richardson, elle indique : « C'est le gars le plus positif que j'ai rencontré de ma vie. »

Varda avoue également qu'elle a d'abord refusé de participer à Big Brother Célébrités, mais que le salaire l'a finalement convaincu. Voyez les sommes gagnées par les candidats ici. On peut dire que celle-ci n'a pas la langue de bois.

Rappelons que Camille a surpris tout le monde dimanche dernier à l'émission. Les détails ici.