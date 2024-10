Valerie Plante accueillie à Tout le monde en parle dans un contexte particulier

Dimanche soir, à Tout le monde en parle, la mairesse de Montréal Valérie Plante a été accueillie dans un contexte particulier.

Pour la première fois de son histoire, l'équipe de l'émission avait installé des éléments de décors pour recevoir une invitée.

Plus précisément, des cônes orange et des rubans de signalisation trônaient dans le couloir à son arrivée et un cône immense avait été placé derrière elle pendant son entrevue.

« On répare les infrastructures à Radio-Canada », a précisé Guy A. Lepage pour expliquer les accessoires.

« C'est très responsable de votre part », a répondu la mairesse, un sourire en coin.

« Je suis émue. Je pense que personne n'a jamais eu un setting comme ça », disait-elle.

« Jamais. C'est la première fois, et on espère que ce soit la dernière », ajoute l'animateur.

La soirée a d'ailleurs débuté sur une blague concernant la décision de Valérie Plante de ne pas réitérer sa candidature pour un autre mandat. Il y a d'ailleurs eu un petit flottement de malaise au cours de l'intervention de Kim Lévesque-Lizotte.

« Je vais me présenter comme candidate à la mairie de Montréal. Là, tu vas me dire que je n’ai aucune expérience en politique municipale et que je reste à Longueuil, mais moi je suis prête à tout pour ne pas qu'on revive un autre Denis Coderre qui revient », a-t-elle lancé en riant nerveusement.

Sa blague a semé davantage la confusion que l'hilarité.

« Donc, tu vas te présenter? », a demandé Guy A. « Non », a-t-elle enchaîné, avant d'ajouter : « mais là, avec la foule en délire, j'avoue que ça me donne un p'tit kick. »

Pas un rôle facile que celui de fou du roi, saluons quand même le cran de Kim.

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches soirs à 20 h à ICI Télé.