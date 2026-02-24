Valérie Garon revient sur son élimination à La voix

Il faut savoir qu'effectivement, lorsque Charles Lafortune a demandé aux trois autres coachs de donner leur avis sur la personne qui devrait poursuivre, Mario , France et Corneille ont voté pour Valérie.

« Roxane, elle avait vraiment en tête qu'on continue les deux l'aventure, puis c'est ce qu'elle m'expliquait aussi après », nous raconte Valérie. « Elle m'a dit : "J'étais tellement certaine, quand je t'ai vue apparaître sur les trois écrans, qu'il y avait quelqu'un qui allait te sauver, je me suis dit : OK, si je garde Marie, mes deux filles vont rester dans l'aventure". Mais ça, c'est un guess, on ne pouvait pas savoir ce que les autres coachs allaient décider de faire. Puis eux aussi ont leur stratégie en arrière de tout ça. Ils ont leur raison de savoir ce qu'ils veulent de plus dans leur équipe ou pas. »

« C'est sûr que quand j'ai vu que les trois autres coachs m’avaient choisie, je me suis dit : "OK, dis-moi pas!" »

Elle ajoute : « C'est sûr que, sur le coup, j'étais triste parce que j'aurais voulu que ça se poursuive. Quand tu commences une aventure comme ça, moi, dès le départ, je me disais : "Ah, juste de rentrer à l'étape des auditions à l'aveugle, vivre le gros plateau, rencontrer tous ces gens-là, c'était ce que je voulais, c'était comme mon but". Après ça, quand les chaises se retournent, tu te dis : "Non, je ne veux pas que ça arrête". Tu veux toujours que ça continue, mais on est conscient aussi que c'est un concours, c'est un show de télé, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste et quelqu'un qui parte. »

Roxane, elle nous le disait dès le départ : "Je sais que ça va être difficile, ça va être déchirant. Je ne veux même pas penser au moment où est-ce qu'il va falloir que je choisisse".

«﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Overall, malgré tout, j'ai tellement aimé l'expérience que je dirais que sur le coup, quand c'est arrivé, j'étais triste. Mais là, en revoyant l'émission dimanche, j'étais fière de voir la réaction de mes enfants. Tout ça, ç’a valu vraiment la peine! »

Elle nous explique son parcours professionnel, qui est passé des notes aux chiffres. « J'ai gagné ma vie pendant presque 15 ans à temps plein. J'étais lead singer pour un band de mariage à Montréal. C'est un band italien. On faisait beaucoup de mariages italiens. On faisait des mariages ukrainiens, juifs, grecs. On les faisait tous. J'étais bookée un an d'avance. J'avais un revenu assuré. Je vivais bien de la musique. Mais, quand j'ai accouché de ma deuxième, ma petite - qui n’est plus rendue une petite à 20 ans -, j'ai décidé de mettre ça de côté, parce que c'était très prenant. Je n'avais jamais de fin de semaine. Tous les congés des fêtes, Noël, jour de l'an, je ne pouvais jamais être avec la famille. J'étais toujours en spectacle. »

« J'ai fait alors mon cours pour être courtier hypothécaire. Ça me permettait de travailler de la maison, de m'occuper des enfants. J'ai fait ça pendant un petit bout de temps. À un moment donné, je me suis aperçue que la musique me manquait vraiment beaucoup. Je me suis dit que je ne suis plus heureuse à cause que je n'ai pas de musique dans ma vie. Donc, j'ai recommencé tranquillement. Je faisais des duos, des trios, des corporatifs, des petits spectacles. Depuis ce temps-là, je fais plein d'affaires comme ça, des événements, des mariages, etc. »

On espère que La voix aura permis de lui ouvrir des portes et qu'elle pourra vivre à nouveau de sa passion!

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.