Vague d'amour pour France Castel suite à son passage à Bonsoir bonsoir!

Ce jeudi était présenté le tout dernier épisode de la semaine à Bonsoir bonsoir!, le talk-show estival par excellence des Québécois. Pour l'occasion, Jean-Sébastien Girard recevait sur son plateau la grande France Castel.

D'emblée, c'est à titre d'invitée que France a brillé, révélant à l'animateur qu'elle ne désirait plus aborder certains sujets, souhaitant se concentrer davantage sur le positif. Puis, en fin d'émission, la populaire artiste a rendu un hommage bien senti à la regrettée Bonnie Tyler, décédée la semaine dernière, en interprétant l’un de ses plus grands succès, Total Eclipse of The Heart.

Lumineuse, radieuse et tout sourire, France a irradié le studio de sa bonne humeur et de son talent d'interprétation tout au long de la soirée. Ce cocktail de luminosité n'est d'ailleurs pas resté sans effet auprès du public, qui s'est exprimé en très grand nombre sur les réseaux sociaux du talk-show quotidien :

« Chère France Castel, que j’aime cette femme! On devrait la voir plus souvent à la télé. Souriante, agréable, pétillante, colorée, etc.. France Castel quelle femme talentueuse!! Quelle grande interprétation!!! GRANDIOSE Félicitations France! On t’aime d’amour. »

« WOW! j'ai TELLEMENT apprécié d'entendre cette belle France Castel sur cette chanson! France est une de mes plus grande admiration. Que j'aime cette personne. Surtout pour son rire sincère et sa personnalité. »

« OMG! La reprise de "Total Éclipse of the Heart" par France Castel! Magnifique! »

« Comme j'aime beaucoup France Castel, pour sa voix et sa personnalité, alors ce soir Bonsoir Bonsoir fut pour moi magnifique. »

Une grande dame qui n'a rien perdu de sa verve et que nous aimons toujours un peu plus à chaque fois! Témoignant de ce lien privilégié qui unit France et le public, celle qui souligne cette année ses 60 ans de carrière recevra un hommage sous la forme d'une célébration, en octobre prochain. Dans France Castel en Technicolor, plusieurs invités se réuniront pour raconter le parcours de France et souligner l'authenticité de son univers flamboyant. Il est possible de se procurer des billets ici.